Выпускной – волнительный и ожидаемый день в жизни учеников, их родителей, а также учителей. Мы расскажем, когда же дата главного торжества. Когда выпускной в 2018 году в Украине? Читайте в материале!

Выпускной можно смело назвать одним из самых важных праздников в жизни каждого человека. Прощание со школьными стенами, линейками, учителями, переход в совершенно иную, взрослую, жизнь. К знаменательному вечеру одиннадцатиклассники готовятся тщательно неспроста, ведь он запомнится надолго.

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Официальной даты празднования выпускного вечера в Украине не предусмотрено. Этот вопрос выносится на обсуждение учебным заведением, после чего им принимается решение о дате выпускного бала, однако существуют рекомендуемые сроки. В 2018 году выпускные в Украине приходятся на 25 мая – 24 июня.

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Чтобы провести выпускной бал 2018 незабываемо, начните подготовку заранее, ознакомьтесь с советами, которые помогут вам выглядеть неотразимо, а мы постараемся в этом помочь!