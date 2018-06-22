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Телеканал СТБ / Какой маникюр сделать на выпускной 2018

Какой маникюр сделать на выпускной 2018

Телеканал СТБ

Выпускной – особенный праздник в жизни каждой девушки! Если вы еще не определились, какой маникюр сделать на выпускной 2018 – самое время найти идеальный вариант.

Stylish trendy female manicure

Если парням на выпускном вечере достаточно выглядеть презентабельно, для девушек… это настоящий звездный час! Эффектный наряд, аксессуары, прическа, макияж и, само собой, праздничный маникюр. Смотрите идеи того, какой маникюр сделать на выпускной, в нашей фотоподборке.

Нюдовый маникюр на выпускной

Спокойный нюд – универсальный и стильный вариант. Казалось бы, что может быть проще? Нежные пастельные оттенки дополнят любой образ, подчеркнув вашу изысканность и женственность. Независимо от того, какой наряд вы выбрали, нюдовый маникюр будет смотреться изящно и органично. Также присмотреться к такому варианту следует обладательницам яркого, усеянного пайетками или блестками платья: нейтральный маникюр не будет делать лишний акцент.

Closeup of hands of a young woman with manicure on nails against white background

Если же естественный маникюр вам нравится, но кажется слишком банальным для такого ответственного праздника, разнообразьте его стразами, бусинами и прочей фурнитурой.

Female hands with pink nail design.

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Зеркальный маникюр на выпускной

Добавить блеск и шик в ваш образ позволит зеркальный маникюр. Металлик, золото, пудровый оттенок, а может синий или черный? Такая идея маникюра на выпускной многим модницам придется по душе.

Лунный маникюр на выпускной

Лунный нейл-арт также станет оригинальным дополнение вечернего наряда. Вместо привычных лунок, в зоне кутикулы могут красоваться стразы, блестки и небольшие рисунки. Определитесь с необходимой вам палитрой оттенков, и смело отправляйтесь к мастеру.

White nail art manicure, hands with fashion gold ringsgrey with pink moon nail art manicureFemale hands with black french nail design.

Градиентовый маникюр на выпускной

Градиент на ногтях выполняется разными техниками, но всегда смотрится эффектно и свежо. Не забывайте, палитру цветов вы можете выбрать на свой вкус.

Beautiful woman's nails with beautiful french manicure ombre Идеи маникюра на выпускной 2017

Геометрический маникюр на выпускной

Геометрические формы на ногтях способны стать изюминкой вашего образа.

Attractive manicure on women's hands. Natural finger nails with stylish nail art.Beautiful female hands with a fashionable manicure. Geometric design of nails. Photo closeup

Хотите более яркий вариант? Смотрите фото ниже.

pastel tweed nail art designSpring manicure with tulipHands with beautiful manicured nails and sea shell Nail art with bright gold, pink and green chevron pattern Wedding manicure for the bride in gentle tones with flowers

Также не забывайте, что классика всегда актуальна: французский маникюр, изысканно красный, глянцевое и матовое покрытие однотонного лака.

Надеемся, мы помогли вам решить, какой маникюр сделать на выпускной 2018. Пусть ваш праздник будет незабываемым! 

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