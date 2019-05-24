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Платья на выпускной 2019: модные тренды

24.05.2019

Вскоре у одиннадцатиклассников состоится долгожданный выпускной. Без преувеличения, каждая школьница готовится к этому волшебному вечеру с той же скрупулезностью, что и ко дню свадьбы. Впервые она наденет роскошное платье и будет блистать на школьном балу. Тенденции выпускного в 2019 году несколько отличаются от того, что было модно в прошлом. Давайте рассмотрим главные тренды выпускного 2019 года.

Как выбрать выпускное платье

Выбирая платье на выпускной 2019 года, прежде всего вам необходимо трезво оценить свои достоинства и недостатки – только так вы сможете выглядеть в выбранном наряде максимально эффектно. Например, если у вас красивая грудь – остановите свой выбор на платье с декольте, если у вас есть небольшой животик – вам подойдет платье в греческом стиле, а если вы обладательница небольшой груди – попробуйте найти наряд с вышивкой, декоративными элементами или кружевом в верхней части.

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Кроме того, постарайтесь подобрать платье так, чтобы оно подчеркивало вашу индивидуальность – так вы будете чувствовать себя в нем максимально комфортно и уверенно. Если вы общительная личность и любите быть в центре внимания – вам наверняка подойдет платье ярких цветов. А если вы романтичная натура – остановите свой выбор на нюдовых тонах.

В 2019 году стилисты советуют делать акцент на невинности и девичьей красоте. Скромность и естественность должны также присутствовать в макияже и прическе. Долой тонны шпилек, лака и косметики.

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Выбирайте наряд из струящихся тканей и откажитесь от платья принцессы, а также от пышных бальных платьев с многоярусными юбками и кольцами – оставьте это выпускницам 90-х.

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Если вы никак не хотите расставаться с мечтой о роскошном платье на выпускной 2019 года, то обратите внимание на наряды с декоративными вставками – это может быть бисерная россыпь, жемчужные бусины или тонкое кружево. Кстати, кружево – один из главных трендов для выпускного в 2019 году.

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Платье в стиле «греческая богиня» или любимые многими девочками выпускные платья прямого А-силуэта по-прежнему остаются в моде. Кроме того, с помощью таких нарядов с легкостью можно скрыть недостатки нижней части тела.

Тренды выпускных платьев 2019

Леопардовый принт

Выбирая платье с леопардовым принтом, обратите особое внимание на летящие модели. Легкость материала и «волнительный» крой снизят градус агрессивности хищного принта и придадут образу женственности. Остальные детали ансамбля стоит подобрать в нейтральном монохроме.

Рукава «фонарики»

Строго говоря, фасонов объемных рукавов, возрожденных дизайнерами в этом сезонедовольно много. Буфы, пагоды, жиго. Просто подберите в этот особенный вечер то платье с объемными рукавами, которое понравиться вам больше всего.

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