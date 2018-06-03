Каин Крамер: победитель «Битвы экстрасенсов»-18 рассказал о графической магии

Жрец графической магии со Славутича Каин Крамер стал победителем «Битвы экстрасенсов»-18. В эксклюзивном интервью для сайта STB.UA он поделился впечатлениями о сезоне, рассказал о происхождении своего псевдонима, а также о методике работы и графической магии в целом. Подробнее – в материале.

Каин, поздравляем с победой! Расскажите, какие впечатления от сезона? Что было самым сложным, самым запоминающимся?

Самым сложным было начало. Ты приезжаешь из маленького городка, ты никогда не видел столько камер. При этом нужно что-то говорить, двигаться, что-то делать. Однозначно сложнее всего было втянуться в это. А вот самое запоминающееся – пожалуй, участники, которые впоследствии стали моими друзьями. Что бы ни говорили, несмотря на то, что мы соперники, мы помогали друг другу и в плане проекта, и в плане жизни.

Значит на проекте «Битва экстрасенсов» есть место дружбе? С кем из участников нашли общий язык?

Конечно! Мы все люди и не теряем человечности. Понаблюдав за другими сезонами, я могу с уверенностью сказать, что наш был самым дружным. Ссор практически не возникало. Я сдружился с Евгением Медовщиковым, с Сейраш, тесно общался с Аво и Катей Ляховой.

Помните свой отборочный тур? Что показалось самым сложным?

Сложно было работать в толпе людей. Собрались разные практики, была бешенная энергетика. Нас было более ста человек! Кого-то эмоции переполняют, кому-то уже крышу сносит. А ты сидишь и пытаешься настроиться.

Как насчет поддержки? Кто приехал поддержать вас в финале?

Сейраш и Хельдис. Родные не смогли из-за работы. Дома за меня держали кулаки еще около 10 человек. Это друзья, знакомые, родные. Родители смотрели все выпуски. Моя племянница всегда просит, чтобы включили телевизор с выпуском «Битвы». Она подходила к телевизору и трогала изображение. «Это наш Женя» – говорила она (улыбается – Прим. ред.).

Почему Каин Крамер? Что означает ваш псевдоним?

Иногда я работаю с музыкой. У меня есть один музыкальный исполнитель в стиле Witch House – группа CΛIN. Это музыка, направленная на трансовое состояние. Она помогает мне «переключаться»… А приставку «Крамер» я взял в память о подруге, которую потерял в зоне АТО…

Славутич – небольшой городок, где все друг друга знают. Как знакомые относились к тому, что вы практиковали? Вы не чувствовали себя белой вороной?

Я особо не распространялся. Да, городок маленький, но людям неловко говорить друг другу, что кто-то к кому-то ходил. О моих способностях знал маленький круг людей. И все они – люди здравые. Понимали, что я не играю с этим, а серьезно настроен. Поэтому отношение ко мне было нормальным. Важные для меня люди либо воспринимали все нормально, либо просто не вникали в саму суть. Школьный период был достаточно спокойным. Да, возможно в подростковом возрасте я был отшельником. Но все потому, что мне попросту было скучно со сверстниками. Мне больше нравилось общаться с бабушкой, слушать про войну. Взрослые разговоры были мне интереснее.

Как приняли свой дар? Сверхспособности никогда вас не пугали?

Любой человек хочет все и сразу. Я поглощал все книги, делал упражнения. Если бы дар проявился в более осознанном возрасте, а не в 15-16 лет и неожиданно, тогда, возможно, я бы боялся. А так я с детства шел к этому и мне было интересно. Были моменты, когда ты, мягко говоря, сам себя шокируешь. Но это не вызывало у меня страха. Я стремился развиваться.

А что такое графическая магия? Расскажите подробнее о своих методах работы.

Графическая магия – так называемое начертание чего-либо. Это сигилы, глифы или руны. То, что изображается графическим методом. В целом магия сигил – графическое начертание желания или задания. Во время работы следует сосредоточиться, быть максимально отрешенным и отбросить все лишние мысли. К примеру, когда становится скучно, вы начинаете рисовать какие-то узоры, как в школе, когда рисуешь на полях тетрадки. Именно эта фигура, которую ты рисуешь неосознанно и есть сигил! В нее заключено наше желание и она уже несет смысл. Это универсальный ключ, благодаря которому мы можем работать с живыми и мертвыми. Ты получаешь ключ к определенному потоку. Через этот поток можно воплотить свое желание в жизнь.

Объясните, как именно это работает?

Я выхожу, мне задают вопрос, говорят смысл испытания. Я настраиваюсь на этот вопрос, вхожу в состояние, и мне приходит то или иное графическое начертание этого сигила, который является ключом к самой информации.

Также я использую пепел. Каждый из сигил нужно активировать. Активация бывает разной: начертание в воздухе, активация огнем и водой. У меня зачастую активатором служил пепел из древних заклинаний, переданных демонами. Через пепел я получаю объём информации. Если сигилом я получаю поток информации как картинку, то пеплом я воспринимаю запахи, более глубинные ощущения, эмоции.

Графическая магия относится к светлой или темной школе?

Она не относится ни к светлой, ни к темной школе. Это нейтральная суть, которой ты сам даешь обрамление. Магия сама по себе нейтральна, потому что энергия одна на всех. Энергия не имеет цвета, темной или светлой стороны. А человек, который работает с магией, он сам придает ей окрас – темный или светлый. Если говорить правильнее, то я темный практик.

Изменил ли проект ваше мировоззрение, жизнь? Какие у вас планы на будущее?

Я пришел на «Битву», чтобы серьезно работать и помогать людям. Мне интересен каждый человек и каждая история. У всех они индивидуальные, и это затягивает. Если тебе не интересно, то и качество помощи будет иным. Я буду развиваться и практиковать дальше. Но обычно я далеко не заглядываю, не планирую все наперед.

Какие отношения объединяют вас и финалистку прошлого сезона – Хельдис?

Мы друзья. Скажем так, у нас ранг, который близок к отношениям. У нас есть взаимная симпатия, у нас есть любовь, но не на приземленном уровне. Наши отношения не похожи на отношения обычных влюбленных. У нас нет романтических моментов, свиданий, «муси-пуси». У нас духовная связь. Я не могу объяснить это словами. Мне нравится она как девушка. Но если я скажу, что она моя девушка и у нас любовь, потеряется весь смысл духовного.

Не секрет, что победителями «Битвы» чаще становились женщины. Как думаете, с чем связана эта тенденция?

Женская природа – это природа матери. Женщины более эмоционально включены. Они смотрят с материнской точки. Они могут обнять, пригреть, посочувствовать. Это мило выглядит. Женщины могут докопаться до глубинных комнат души. Они более чувственны. Думаю, тенденция именно в этом. Архетип матери. Они более сострадательны и вовлечены в процесс. Мужчины больше отрешены и где-то жесткие.

Есть ли у вас идол? Тот человек в экстрасенсорике, на которого всегда хотелось равняться?

Как говорится, не создай себе кумира. Равняться на кого-то довольно глупо. Каждый есть мастером в своей традиции. Все люди разные, у всех разные практики. Задача практика и человека – быть индивидуальностью. В своей жизни нужно быть похожим только на себя. У меня есть люди, которым я симпатизирую. Это та же Ольга Янковская, Яна Пасынкова.

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