Детский музыкальный конкурс Евровидение-2018 пройдет 25 ноября в столице Беларуси Минске. Об этом сообщил национальный организатор конкурса Белтелерадиокомпания. Подробнее читайте в материале.

Организаторы детского Евровидения уже определились с новым местом проведения. Конкурс в 2018 году отправится в Минск.

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Конкурсанты будут выступать на Минск-Арене. Подготовка шоу стартует в начале ноября. На обустройство сцены и создание декораций уйдет около трех недель, сообщили организаторы.

Детское Евровидение существует с 2003 года. Кстати, в Минске конкурс уже проходил ранее – в 2010 году.

Для детского Евровидения-2018 уже выбрали слоган «Зажигай» и логотип «Звезда», который символизирует белорусский орнамент из звуковых волн.

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Напомним, в конкурсе могут принимать участие дети от 9 до 14 лет.

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