Дитячий музичний конкурс Євробачення-2018 пройде 25 листопада в столиці Білорусі Мінську. Про це повідомив національний організатор конкурсу Белтелерадіокомпанія. Детальніше читайте в матеріалі.

Організатори дитячого Євробачення уже визначилися із новим місцем проведення. Конкурс у 2018 році вирушить до Мінська.

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Конкурсанти виступатимуть на Мінськ-Арені. Підготовка шоу стартує на початку листопада. На облаштування сцени та створення декорацій піде близько трьох тижнів, повідомили організатори.

Дитяче Євробачення існує із 2003 року. До речі, в Мінську конкурс уже проходив раніше – в 2010 році.

Для дитячого Євробачення-2018 уже вибрали слоган «Запалюй» і логотип «Зірка», який символізує білоруський орнамент із звукових хвиль.

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Нагадаємо, в конкурсі можуть брати участь діти від 9 до 14 років.

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