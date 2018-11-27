У Дитячому Євробаченні-2018 брало участь 20 країн. Пройшов конкурс на головному концертному майданчику в Білорусі (Мінськ-Арена). Всі юні таланти виконували пісні своїми рідними мовами. Незважаючи на прагнення до перемоги, вони не втрачали дружнього ставлення один до одного. Більше про Дитяче Євробачення-2018 – в матеріалі.

Більше на тему: Відбір на Євробачення-2019: як взяти участь в кастингу Незважаючи на свій вік, учасники Євробачення-2018 боролися не гірше за виконавців дорослого міжнародного конкурсу. Юні таланти полонили серця кожного глядача і продемонстрували, що гідні брати участь і перемагати в настільки великих заходах. Євробачення цього року пройшло на головному концертному майданчику Білорусі (Мінськ-Арена). У Дитячому Євробаченні брало участь 20 країн. Головною родзинкою конкурсу стало те, що всі виконавці демонстрували пісні рідною мовою. Винятком є ​​кілька пісень з цитатами англійською.

На сцені було видно по-справжньому напружену боротьбу, яка, разом з тим, показала, наскільки конкуренти можуть бути дружними. Можливо, неймовірній енергії конкурсу сприяв девіз «Запалюй!». Серед учасників-конкурентів були помічені знайомі обличчя. Ось, наприклад, Білорусь представляв Даніель Ястрембський, якого ми всі пам’ятаємо за шоу «Україна має талант». Хоча члени журі й розійшлися у своїх поглядах щодо майбутнього переможця Дитячого Євробачення-2018, пізніше вони все ж вибрали гідних переможців.

Третє місце дісталося представниці Австралії, хоча вона отримала не найкращі оцінки від глядачів. Номером два на міжнародному конкурсі став дует із Франції. Тут, навпаки, не найкращі бали прийшли від членів журі. Лідирувала в Дитячому Євробаченні юна талановита виконавиця Роксана Вегіль з Польщі. Україна хоч і не увійшла до трійки лідерів, але зайняла почесне четверте місце. Дарина Красновецька відкривала Дитяче Євробачення-2018.

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Незважаючи ні на що, смілива 11-річна виконавиця змогла гідно представити свою країну. Варто зазначити, що пісня «Say Love» та сам номер просто створені для того, щоб торкатися найтонших струн душі.

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