Яркое и запоминающееся выступление представителя Украины на Евровидении-2018 MELOVIN’а не омрачили даже оценки членов жюри. О том, что номер музыканта пришелся людям по душе, говорят высокие баллы от зрителей конкурса, а также миллионные просмотры на официальном канале Евровидения на YouTube. Вчера артист вернулся в Украину и был встречен поклонниками, как победитель! Смотрите, как это было, на фото и видео.

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Video: Евровидение-2018: поклонники встретили MELOVIN’а в аэропорту Поклонники встретили представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN'а в аэропорту. Как это было - смотрите на фото и в видео

Video: Евровидение-2018: поклонники встретили MELOVIN’а в аэропорту Поклонники встретили представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN'а в аэропорту. Как это было - смотрите на фото и в видео

К слову, сразу после окончания конкурса MELOVIN обрадовал поклонников приятной новостью — уже в июне артист отправится в тур по Украине.

Напомним, что MELOVIN впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу «Х-фактор», в котором стал победителем. А уже в 2018 году достойно представил Украину на конкурсе Евровидение с песней «Under the Ladder», по результатам зрительского голосования заняв 7-е место (17-е в общем голосовании).

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