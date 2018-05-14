Яскравий виступ представника України на Євробаченні-2018 MELOVIN’а не затьмарили навіть оцінки членів журі. Про те, що номер музиканта припав людям до душі, говорять високі бали від глядачів конкурсу, а також мільйонні перегляди на офіційному каналі Євробачення на YouTube. Вчора артист повернувся до України. Шанувальники його зустріли, як переможця! Дивіться, як це було, на фото і відео.

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Video: Євробачення-2018: шанувальники зустріли MELOVIN’а в аеропорту Шанувальники зустріли представника України на Євробаченні 2018 MELOVIN'а в аеропорту. Як це було - дивіться на фото і у відео

Video: Євробачення-2018: шанувальники зустріли MELOVIN’а в аеропорту Шанувальники зустріли представника України на Євробаченні 2018 MELOVIN'а в аеропорту. Як це було - дивіться на фото і у відео

До слова, відразу після закінчення конкурсу MELOVIN обрадував шанувальників приємною новиною — вже в червні артист відправиться в тур Україною.

Нагадаємо, що MELOVIN вперше заявив про себе в шостому сезоні шоу «Х-фактор», в якому став переможцем. А вже в 2018 році гідно представив Україну на конкурсі Євробачення з піснею «Under the Ladder», за результатами глядацького голосування зайнявши 7-ме місце (17-те в загальному голосуванні).

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