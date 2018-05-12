Нидерланды на песенном конкурсе Евровидение-2018 представил Уэйлон с песней «Outlaw In ‘Em». Выступление артиста состоялось во втором полуфинале 10 мая под номером 8.



Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Нидерланды. Уэйлон – Outlaw In ‘Em: смотреть выступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Уэйлон – исполнитель кантри и классического хард-рока. Его объявили участником Евровидения-2018 еще в ноябре прошлого года. Признание аудитории певец получил во время своего участия в конкурсе Holland’s Got Talent, там же он подписал контракт с лейблом Motown.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

Дебютный альбом Уэйлона «Wicked Ways» стал платиновым. Всего на счету артиста три альбома, десяток известных синглов, множество наград и премий.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

В марте Уэйлон представил конкурсную композицию «Outlaw In ‘Em». В песне говорится о том, что в каждом человеке непременно живет разбойник.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.