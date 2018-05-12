На песенном конкурсе Евровидение-2018 Молдову представили DoReDos с песней «My Lucky Day». Выступление группы состоялось во втором полуфинале 10 мая под номером 7.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018: Молдова: DoReDos – My Lucky Day: смотреть выступление



Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

DoReDos – фолк-поп-трио, созданное в 2011 году. Первоначально группа называлась «Art Band», но еще до участия в Нацотборе-2015 (O melodie pentru Europa) они решили сменить название на DoReDoS, которое состоит из названий нот.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

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В состав группы входят: Арина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все трое из небольшого города Рыбница, расположенного на левом берегу Днестра. Там они встретились и решили вместе сформировать музыкальную группу. Позже они перебрались в столицу, где окончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств и продолжили концертную деятельность.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

В мире Евровидения DoReDos не новички и до 2018 года дважды принимали участие в Нацотборе: в 2015 году с песней «Maricica» они заняли 6-е место, а год спустя 4-е с песней «FunnyFolk». Главным прорывом для группы стало участие в музыкальном конкурсе «Новая волна», где группу заметил известный певец и продюсер Филипп Киркоров. Артист написал для них песню «My Lucky Day», с которой трио приняло участие в национальном отборе «O Melodie Pentru Europa» — 2018 и завоевало право представлять страну на конкурсе в Лиссабоне.

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