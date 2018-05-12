На песенном конкурсе Евровидение-2018 Кипр представила Элени Фурейра с песней «Fuego». Певица выступала под номером 25.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018: Кипр. Элени Фурейра – Fuego: смотреть выступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

Элени Фурейра – греческая поп-певица албанского происхождения. Начала заниматься пением еще в возрасте трех лет. Училась играть на гитаре. Профессионально занялась музыкой в 18. Вскоре получила предложение от продюсеров стать участницей новой группы «Mystique», первая песня которой стала радио-хитом.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

В ноябре 2010 года Фурейра приняла участие в благотворительном шоу «Just the 2 of Us» телеканала Mega Channel, где вместе с Панайотисом Петракисом одержала победу среди 12 пар. Тогда же началась работа над студийным альбомом, который всего за два месяца стал платиновым.

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В 2012 году записала сразу несколько хитов, включая «Reggaeton», «To party den stamata» в дуэте с Midenistis и «Stou erwta thn trela». Песня «Reggaeton» принесла певице несколько номинаций премии MAD Video Music Awards 2012 и победу в номинации «Лучший видеоклип — поп-музыка».

Элени Фурейра несколько раз пыталась поехать на Евровидение от родной страны, но победить на Нацотборе в Греции ей так и не удалось. Поэтому в этом году она согласилась представлять Кипр. Текст песни «Fuego» написан на английском, а название испанское и переводится как «пламя».

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