На песенном конкурсе Евровидение-2018 Италию представили Эрмал Мета и Фабрицио Моро с песней «Non mi avete fatto niente». Дуэт выступил в финале.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018: Италия: Эрмал Мета и Фабрицио Моро – Non mi avete fatto niente : смотреть клип и слушать песню.

Евровидение 2018. Смотреть онлайн первый полуфинал



Эрмал Мета родился в Фиери, Албания, и переехал в Италию, уже будучи подростком. Свою музыкальную карьеру начинал как гитарист группы «Ameba4», которая выступала на фестивале «Сан-Ремо» в 2006 году. После распада группы занимался написанием песен для многих итальянских музыкантов, а также был судьей на итальянском талант-шоу «Amici di Maria De Filippi».

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Фабрицио Моро родился в Риме и начал свою музыкальную карьеру еще в 1996-м, когда выпустил сингл под названием «Per tutta un’altra destinazione». В 2007 году его песня «Pensa» выиграла секцию новичков и получила специальную награду критиков на фестивале «Сан-Ремо». В активе исполнителя множество синглов и несколько студийных альбомов.

В этом году музыканты объединили свои усилия, чтобы принять участие в фестивале «Сан-Ремо» в качестве дуэта. После триумфальной победы дуэт по традиции получил право представлять страну на Евровидении. На конкурсе они исполнят песню «Non mi avete fatto niente».

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