На песенном конкурсе Евровидение-2018 Ирландию представил Райан О`Шонесси с песней «Together». Выступление артиста состоялось в первом полуфинале 8 мая под номером 18.

Евровидение-2018: Ирландия. Райан О’Шонесси – Together: смотреть выступление



Райан О`Шонесси родился в городе Скеррис в Ирландии. После окончания Дублинского технологического института Райан проходил музыкальный курс в Брайтонском институте современной музыки. Он описывает себя как «универсальный певец». Обучаться своему ремеслу начал, когда ему было 4 года. Играет на гитаре, фортепиано и саксофоне, а также имеет актерский опыт – снимался в телесериале «Прекрасный город».

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В этом году, несмотря на намерение панк-легенды Джона Лайдона (Sex Pistols) представлять Ирландию, выбор экспертов пал на 25-летнего Райана. В лирической песне «Together» музыкант рассказывает о страданиях по ушедшей любви.

К слову, родной дядя О`Шонесси, Гарри, представлял Ирландию на Евровидении-2001, где занял 21-е место.

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