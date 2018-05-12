Португалию на Евровидении-2018 представит Клаудиа Паскаль с песней «O Jardim». Она выступит 12 мая в финале конкурса под номером 8. Свою песню певица исполнит на португальском языке.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Португалия. Клаудиа Паскаль — O Jardim: смотреть клип и слушать песню

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Страну – хозяйку Евровидения-2018 представит португальская певица Клаудиа Паскаль. С 15 лет она занимается музыкой, начинала как уличный музыкант. Популярность пришла к ней в 2010 году, когда она приняла участие в песенном конкурсе Idols. А в 2013-м певица участвовала в первом сезоне португальского Factor X. В 2015-м она опять вернулась в шоу Idols, а в 2017-м прошла в финал The Voice Portugal. Клаудиа Паскаль долгое время работает над дебютным альбомом и участвует во множестве проектов — поет сольно и в составе групп, которые играют джаз, рок и цыганскую музыку.

На Евровидение-2018 Клаудию Паскаль выбрали путем национального отбора. На конкурсе она споет меланхоличную балладу на португальском языке. В ней певица рассказывает о своей бабушке, которая умерла в прошлом году.

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