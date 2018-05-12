На Евровидении-2018 Германию представит Михаэль Шульте с песней «You Let Me Walk Alone». Его выступление запланировано на финал конкурса, 12 мая. Свою песню он исполнит на английском языке.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Германия. Михаэль Шульте — You Let Me Walk Alone: смотреть клип и слушать песню

Германию на Евровидении-2018 представит Михаэль Шульте – автор-исполнитель, певец, гитарист и аранжировщик. С семи лет он играет на гитаре и пианино, а петь начал как только научился говорить. С десяти лет Михаэль сам пишет песни.

Популярность пришла к музыканту в 2008 году, когда он создал свой канал на YouTube и выложил туда свою кавер-версию известной песни «Umbrella». Вдохновленный своим успехом, Михаэль Шульте продолжил публиковать собственные аранжировки и каверы.

В 2011 году певец занял третье место на кастинг-шоу «Голос Германии».

На Национальном отборе к Евровидению-2018 Михаэль Шульте одержал безоговорочную победу. На конкурсе он исполнит песню «You Let Me Walk Alone», которая посвящена его отцу, умершему более 10 лет назад.

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