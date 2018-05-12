Францию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представит Madame Monsieur с песней «Mercy». Выступление дуэта состоится в финале. Подробнее об артистах читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Франция. Madame Monsieur – Mercy: смотреть клип и слушать песню



Madame Monsieur — это французский дуэт, который состоит из вокалистки Эмили Сатт и продюсера Жана-Карла Люка. Артисты познакомились в 2008 году, а решение петь вместе приняли в 2013. Музыканты даже писали музыку для других исполнителей, в том числе песню «Smile» для французского рэпера Юссуфа.

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Свое участие во французском Национальном отборе Madame Monsieur подтвердили 1 января этого года , а 27 января дуэт стал победителем местного конкурса.

Композиция, с которой Madame Monsieur выступит на Евровидении-2018, рассказывает реальную историю девочки, которая родилась у беженки из Нигерии, когда та пыталась перебраться в Европу, прямо в лодке посреди Средиземного моря. Новорожденной дали имя Мерси, что по-французски означает «спасибо» и «милосердие».

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