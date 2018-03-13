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Телеканал СТБ / Лунный календарь на март 2018: удачные дни для любых начинаний

Лунный календарь на март 2018: удачные дни для любых начинаний

Телеканал СТБ

В первый месяц весны сила Луны имеет особенное воздействие на развитие дальнейших дел. Читайте в нашем лунном календаре на март 2018, когда лучше обходить неприятности и ссоры, а когда действовать, чтобы привлечь в свою жизнь прибыльные сделки и новых друзей.

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луна, небо, ночь, звезды

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Новолуние: 17 марта

Полнолуние: 2 марта, 31 марта

Первая четверть: 24 марта

Последняя четверть: 9 марта

Растущая Луна: 1 марта, 18–23 марта

Убывающая Луна: 3–16 марта

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Март начинается с растущей Луны, что же это значит? Это отличное время начинать новые дела, заключать выгодные сделки и обзаводиться новыми знакомствами. 2 марта рекомендуется избавиться от всех старых и ненужных вещей. Поверьте, выбросив старый хлам, вы впустите в свою жизнь больше хорошего. А 5 марта следует избегать ссор, иначе друзья станут вашими врагами.

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В середине марта лучше отказаться от глобальных покупок. Также постарайтесь не давать взаймы, иначе рискуете сами остаться в долгах. Луна с 11 по 16 марта будет в фазе убывания, а значит, дела могут повернуться так, что вы будете больше терять, чем получать.

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На конец марта, когда Луна будет в знаках Водолея и Рыб, можно смело планировать путешествия. Также это благоприятное время для спонтанных решений. Не бойтесь рисковать, особенно 28 марта, в этот день удача поможет вам не впутаться в неприятности.

Благоприятные дни: 2, 3, 7, 8, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 31 марта.

Неблагоприятные дни: 1, 5, 6, 10, 24, 27 марта.

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