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Телеканал СТБ / Лунный календарь садовода-огородника на март 2018 года

Лунный календарь садовода-огородника на март 2018 года

Телеканал СТБ

С приходом весны наступает время, когда нужно уделять особое внимание своему саду и огороду, и в этом вам поможет лунный календарь садовода-огородника на март 2018 года. Луна с давних времен считается источником жизни растений, поскольку от работы, которая выполняется в разные фазы Луны, зависит будущий урожай ваших растений. Какие удачные и неудачные дни согласно лунному календарю нас ждут в марте 2018 года — читайте в нашем материале.

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Влияние Луны

В марте 2018 года фазы Луны имеют воздействие на рост и дальнейший урожай сада и огорода. Необходимо помнить, что в полнолуние (в марте он будет 2 и 31 числа) все работы с растениями категорически запрещены: в этот период процессы роста и питания замедляются и растения не приспосабливаются к изменениям. Это связано с тем, что в этот период процессы роста и питательности замедляются, потому что растения в полнолуние не приспосабливаются к изменениям.

Также существуют отдельные дни, когда нужно уделить внимание многолетним деревьям. Это лучше делать только в период растущей Луны: в 2018 году — с 18 по 29 марта.

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Календарь

1 марта – прекрасный день для того, чтобы начать сажать растения, для работы в теплицах и посадки зелени.

2–3 марта – посевные работы в эти дни не рекомендуются.

4 марта – благоприятный день для обрезки кустов и деревьев, а также борьбы с вредителями ваших растений.

5–7 марта – отличные дни для посева разных сортов капусты и зелени.

8–9 марта – день работ в теплицах.

10–14 марта – в этот период рекомендуется заняться удобрением, а также подготовить грунт для рассады картофеля.

15 марта – необходимо посвятить день плодовым деревьям: удалить сухие ветви и устранить вредителей.

16–18 марта – работы в огороде не рекомендуются.

19 марта – день посадки картофеля, перца и томатов, также этот день благоприятный для пересадки деревьев и кустарников.

20–21 марта – рекомендуется посев рассады баклажанов, кабачков и огурцов.

22–23 марта – день борьбы с болезнями деревьев и кустов.

24–25 марта – рекомендуется посев ранних сортов капусты и огурцов.

26–27 марта – подготовка и посев семян перца, кукурузы и томата.

28–29 марта – необходимо добавить в грунт больше удобрений, а также можно пересаживать растения.

30–31 марта – работы в саду и огороде не рекомендуются.

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