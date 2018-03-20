Із приходом весни настає час, коли потрібно приділяти особливу увагу своєму саду і городу, і в цьому вам допоможе місячний календар садівника-городника на березень 2018 року. Місяць з давніх часів є джерелом життя рослин, оскільки від роботи, яка виконується в різні фази Місяця, залежить майбутній урожай ваших рослин. Які вдалі та невдалі дні згідно з місячним календарем нас чекають в березні 2018 року — читайте в нашому матеріалі.
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Вплив Місяця
У березні 2018 року фази Місяця мають вплив на зростання і подальший урожай саду і городу. Необхідно пам’ятати, що у повний місяць (у березні він буде 2 та 31 числа) всі роботи з рослинами категорично заборонені: у цей період процеси росту і харчування сповільнюються і рослини не пристосовуються до змін.
Також існують окремі дні, коли потрібно приділити увагу багаторічним деревам. Це ліпше робити тільки у період зростаючого Місяця: у 2018 році — з 18 по 29 березня.
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Календар
1 березня – прекрасний день для того, щоб почати саджати рослини, для роботи в теплицях і посадки зелені.
2–3 березня – посівні роботи в ці дні не рекомендовані.
4 березня – сприятливий день для обрізки кущів і дерев, а також боротьби зі шкідниками рослин.
5–7 березня – вдалі дні для посіву різних сортів капусти і зелені.
8–9 березня – час робіт у теплицях.
10–14 березня – у цей період рекомендовано зайнятися удобрюванням, а також підготувати ґрунт для розсади картоплі.
15 березня – необхідно присвятити день плодовим деревам: видалити сухі гілки і усунути шкідників.
16–18 березня – роботи в городі не рекомендовані.
19 березня – день посадки картоплі, перцю і томатів, також цей день сприятливий для пересадки дерев і кущів.
20–21 березня – рекомендовано посів баклажанів, кабачків та огірків.
22–23 березня – день боротьби з хворобами дерев і кущів.
24–25 березня – рекомендовано посів ранніх сортів капусти й огірків.
26–27 березня –підготовка і посів розсади перцю, кукурудзи та томату.
28–29 березня – необхідно додати в ґрунт більше добрив, а також можна пересаджувати рослини.
30–31 березня – роботи в саду і городі не рекомендовані.
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