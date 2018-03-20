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Телеканал СТБ / Місячний календар на березень 2018: сприятливі дні для будь-яких починань

Місячний календар на березень 2018: сприятливі дні для будь-яких починань

Телеканал СТБ

У перший місяць весни сила Місяця має особливий вплив на розвиток подальших справ. Читайте в нашому місячному календарі на березень 2018, коли краще уникати неприємностей і сварок, а коли – діяти, щоб привернути у своє життя прибуткові угоди і нових друзів.

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луна, небо, ночь, звезды

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Молодик: 17 березня

Повний місяць: 2 березня, 31 березня

Перша чверть: 24 березня

Остання чверть: 9 березня

Зростаючий Місяць: 1 березня, 18–23 березня

Спадаючий Місяць: 3–16 березня

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Березень починається зі зростаючого Місяця, що ж це значить? Це чудовий час починати нові справи, укладати вигідні угоди і заводити нові знайомства. 2 березня рекомендовано позбутися усіх старих і непотрібних речей. Повірте, викинувши старий мотлох, ви внесете у своє життя більше хорошого. А 5 березня слід уникати сварок, інакше друзі стануть вашими ворогами.

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У середині березня краще відмовитися від глобальних покупок. Також постарайтеся не давати в борг, інакше самі залишитеся в боргах. Місяць з 11 по 16 березня буде у фазі спаду, тому справи можуть обернутися так, що ви будете більше втрачати, ніж отримувати.

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Під кінець березня, коли Місяць буде в знаках Водолія і Риб, можна сміливо планувати подорожі. Також це сприятливий час для прийняття спонтанних рішень. Не бійтеся ризикувати, особливо 28 березня, цього дня удача допоможе вам не втрапити у неприємності.

Сприятливі дні: 2, 3, 7, 8, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 31 березня.

Несприятливі дні: 1, 5, 6, 10, 24, 27 березня.

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