Не так просто мужчинам найти подходящий подарок для сотрудниц на 8 марта. Презент должен быть приятным, полезным, но не очень личным. Существует целый перечень подарков, которые неприлично дарить коллегам по работе. Чем же тогда порадовать коллегу?

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Хорошая идея подарить сотруднице что-то сладенькое, например шоколадный набор или букет из конфет. Если в вашем коллективе женщин много, можно ограничиться большими плитками шоколада, хорошим чаем или баночками кофе.



Большинство женщин неравнодушны к домашнему уюту, а значит декоративные свечи, интересные светильники, чашки, аромалампы, необычные формочки для льда также станут хорошим подарком.

Читайте также: макияж на 8 марта – варианты с фото Офисным сотрудницам можно подарить на 8 марта красивую записную книжку, ручку, сувенирный настольный календарь или любой другой офисный гаджет в интересном исполнении. Если вы решили поздравлять сотрудниц женского пола от коллектива, обратите внимание на подарочные сертификаты на посещение магазина парфюмерии или гипермаркета, в котором можно купить товар любой группы.