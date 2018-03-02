Весна – прекрасное время для отдыха и посещения различных мероприятий. В марте 2018 года в Киеве состоится множество концертов, которые придутся по вкусу любому меломану. Концертные залы Киева примут таких артистов, как Julinoza, Onuka, Tayanna и другие. Также столицу посетят звезды мирового уровня – Lara Fabian и Paul Manandise. А поклонники классики и джаза смогут услышать любимые композиции в исполнении непревзойденных музыкантов. Читайте афишу концертов на март 2018 года на нашем сайте, чтобы не пропустить самое интересное.
Lara Fabian
2, 3 и 4 марта 19:00
Национальный дворец искусств «Украина»
Стоимость билетов 550–5500 грн
TAYANNA
3 марта 19:00
Caribbean Club
Стоимость билетов 220–990 грн
Paul Manandise
6 марта 20:00
Caribbean Club
Стоимость билетов 200–450 грн
Detach
10 марта 19:00
Дом культуры НТУУ КПИ
Стоимость билетов 280–800 грн
All star jazz
16 марта 19:00
Дом архитектора
Стоимость билетов 225–450 грн
KADNAY
17 марта 19:00
ATLAS
Стоимость билетов: 250–700 грн
Onuka
20–21 марта 19:00
Международный центр культуры и искусств
Стоимость билетов 880–2200 грн
JULINOZA
24 марта 19:00
Caribbean Club
Стоимость билетов 150–650 грн
ILLARIA
31 марта 19:00
Caribbean Club
Стоимость билетов 200–1100 грн