Весна – прекрасное время для отдыха и посещения различных мероприятий. В марте 2018 года в Киеве состоится множество концертов, которые придутся по вкусу любому меломану. Концертные залы Киева примут таких артистов, как Julinoza, Onuka, Tayanna и другие. Также столицу посетят звезды мирового уровня – Lara Fabian и Paul Manandise. А поклонники классики и джаза смогут услышать любимые композиции в исполнении непревзойденных музыкантов. Читайте афишу концертов на март 2018 года на нашем сайте, чтобы не пропустить самое интересное.

Lara Fabian

2, 3 и 4 марта 19:00

Национальный дворец искусств «Украина»

Стоимость билетов 550–5500 грн

TAYANNA

3 марта 19:00

Caribbean Club

Стоимость билетов 220–990 грн

Paul Manandise

6 марта 20:00

Caribbean Club

Стоимость билетов 200–450 грн

Detach

10 марта 19:00

Дом культуры НТУУ КПИ

Стоимость билетов 280–800 грн

All star jazz

16 марта 19:00

Дом архитектора

Стоимость билетов 225–450 грн

KADNAY

17 марта 19:00

ATLAS

Стоимость билетов: 250–700 грн

Onuka

20–21 марта 19:00

Международный центр культуры и искусств

Стоимость билетов 880–2200 грн

JULINOZA

24 марта 19:00

Caribbean Club

Стоимость билетов 150–650 грн

ILLARIA

31 марта 19:00

Caribbean Club

Стоимость билетов 200–1100 грн

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