Говорят, что нельзя войти в одну реку дважды. Хорошо, что победитель Национального отбора на Евровидение-2018 MELOVIN так не считает. В прошлом году артист хотел представить Украину с песней «Wonder», но, несмотря на максимальные баллы от зрителей, члены жюри оценили его не так высоко, отдав победу группе О.Torvald. Уже в октябре 2017 года артист заявил, что вернется на Нацотбор, чтобы взять реванш! Как нам кажется, ему удалось это сделать феноменально. В этот раз судьи даже не пытались «сопротивляться», а зрители, как и в прошлом году, поддержали его самыми высокими баллами. Кто такой MELOVIN, он же Костя Бочаров, и чем заслужил такую любовь фанатов – читайте в нашем материале. История MELOVIN началась два года назад на шестом сезоне «Х-Фактора». На кастинг пришел 18-летний Костя Бочаров из Одессы и трогательно, по-своему исполнил кавер на песню «Без бою» группы «Океан Ельзи». Парень признался, что MELOVIN – это не просто псевдоним, а его альтер эго. Далеко не все понимали и принимали его таким, какой он есть, поэтому Косте пришлось надеть маску: «У MELOVIN полный пофигизм на все, что происходит вокруг. На весь негатив. Ему все равно, что о нем думают… а Косте — нет. Ему больно, он переживает», — рассказывал музыкант.

После выступления Кости судья 6 сезона «Х-Фактор» Андрей Хлывнюк посоветовал парню сделать то, что он, к счастью, не сделал.

«Вам надо менять псевдоним. Для вашего уровня он слишком «дешевый». Вы, как исполнитель, намного интереснее. Не прячьтесь за псевдонимом», — советовал фронтмен группы «Бумбокс».

Костя успешно прошел все этапы «Х-Фактора» и победил в финале. За время участия в вокальном шоу MELOVIN заметно изменился. Простой парень из Одессы превратился в глянцевого исполнителя, который прекрасно бы смотрелся на любой западной площадке формата The American Music Awards.

Февраль 2017 года. Как мы писали выше, MELOVIN приходит на Нацотбор с песней «Wonder». Въедливый припев сразу полюбился зрителям. Музыкант с легкостью прошел полуфинал, обойдя на повороте даже таких мастодонтов украинского шоу-бизнеса, как Green Grey и Виталия Козловского. Но в финале получил мало баллов от членов жюри, поэтому мечту выступать на Евровидении пришлось перенести на будущее.

К слову, по мнению все тех же судей, музыканту этот экспириенс пошел на пользу, и вот теперь, в 2018-м, он на все 100% готов покорять прихотливую европейскую публику.

MELOVIN не только написал за этот год хит для Евровидения, но и выпустил свой первый альбом под названием «FACE TO FACE». В мини-альбом вошли пять англоязычных и один украиноязычный трек. Лид-синглом пластинки стал, естественно, трек «Wonder».

К слову, цитируя украиноязычную композицию MELOVIN «Світ в полоні»: «Якщо темряви боятись, то при світлі не побачиш нічого». Ох, не знаем, вкладывал ли парень в эти слова «тайный подтекст», но, похоже, он действительно ничего не боится. Ведь, согласитесь, 20-летний артист, который так триумфально победил в Нацотборе, да еще и с авторской песней, да еще и со второго раза – это не шуточки. Получится ли у MELOVIN «порвать» публику на Евровидении – узнаем уже в мае. Украина будет выступать во втором полуфинале 10 мая, так что не забудьте держать кулаки за нашего представителя. Он, кстати, пообещал поклонникам и журналистам, что привезет победу из Португалии! Посмотрим-посмотрим…

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