Кажуть, що не можна увійти в одну річку двічі. Добре, що переможець Національного відбору на Євробачення-2018 MELOVIN так не вважає. Минулого року артист хотів представити Україну з піснею «Wonder», але, незважаючи на максимальні бали від глядачів, члени журі оцінили його не так високо, віддавши перемогу гурту О.Torvald. Уже в жовтні 2017 року артист заявив, що повернеться на Нацвідбір, щоб взяти реванш! Як нам здається, йому вдалося це зробити феноменально. Цього разу судді навіть не намагалися «чинити опір», а глядачі, як і минулого року, підтримали його найвищими балами. Хто такий MELOVIN, він же Костя Бочаров, і чим заслужив таку любов фанатів – читайте в нашому матеріалі. Історія MELOVIN почалася два роки тому на шостому сезоні «Х-Фактора». На кастинг прийшов 18-річний Костя Бочаров з Одеси і зворушливо, по-своєму виконав кавер на пісню «Без бою» гурту «Океан Ельзи». Хлопець зізнався, що MELOVIN – це не просто псевдонім, а його альтер его. Далеко не всі розуміли і приймали його таким, яким він є, тому Кості довелося надіти маску: «У MELOVIN повний пофігізм на все, що відбувається навколо. На весь негатив. Йому все одно, що про нього думають… а Кості – ні. Йому боляче, він переживає», – розповідав музикант.

Після виступу Кості суддя 6 сезону «Х-Фактор» Андрій Хливнюк порадив хлопцеві зробити те, чого він, на щастя, не зробив.

«Вам треба міняти псевдонім. Для вашого рівня він занадто «дешевий». Ви, як виконавець, набагато цікавіший. Не варто ховатися за псевдонімом», – радив фронтмен гурту «Бумбокс».

Костя успішно пройшов усі етапи «Х-Фактора» і переміг у фіналі. За час участі у вокальному шоу MELOVIN помітно змінився. Простий хлопець з Одеси перетворився на глянцевого виконавця, який прекрасно б виглядав на будь-якому західному майданчику формату The American Music Awards. Лютий 2017 року. Як ми писали вище, MELOVIN приходить на Нацвідбір з піснею «Wonder». В’їдливий приспів відразу полюбився глядачам. Музикант з легкістю пройшов півфінал, обійшовши на повороті навіть таких мастодонтів українського шоу-бізнесу, як Green Grey та Віталій Козловський. Але у фіналі отримав мало балів від членів журі, тому мрію виступати на Євробаченні довелося перенести на майбутнє.

До слова, на думку все тих же суддів, музиканту цей експірієнс пішов на користь, і ось тепер, у 2018-му він на всі 100% готовий підкорювати примхливу європейську публіку.

MELOVIN не тільки написав за цей рік хіт для Євробачення, а й випустив свій перший альбом під назвою «FACE TO FACE». У міні-альбом увійшли п’ять англомовних і один україномовний трек. Лід-синглом платівки став, звісно, трек «Wonder».

До слова, цитуючи україномовну композицію MELOVIN «Світ в полоні»: «Якщо темряви боятися, то при Світлі не побачиш Нічого». Ох, не знаємо, чи вкладав хлопець в ці слова «таємний підтекст», але, схоже, він дійсно нічого не боїться. Адже, погодьтеся, 20-річний артист, який так тріумфально переміг у Нацвідборі, та ще й з авторською піснею, та ще й з другого разу – це не жарти. Чи вийде у MELOVIN «порвати» публіку на Євробаченні – дізнаємося вже в травні. Україна виступатиме у другому півфіналі 10 травня, тож не забудьте тримати кулаки за нашого представника. Він, до речі, пообіцяв шанувальникам і журналістам, що привезе перемогу з Португалії! Подивимось-подивимось…

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