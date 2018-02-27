Завтра, 28 февраля, в 5 выпуске «МастерШеф» подростки продолжат свой кулинарный путь в рамках проекта. Этот выпуск будет очень смешным: Геворг Галстян попытается выговорить название блюда, Мирославу Стандратюк будет слышно на всю съемочную площадку, а Таня Куриленко откроет всем кулинарную истину. Подробнее о том, что ждет зрителя в 5 выпуске «МастерШеф», читайте в материале.

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Кто бы мог подумать, что такая скромная Мирослава так громко и эмоционально говорит! Да так, что ее слышно на всю съемочную площадку. Марк даже не сдержался и попросил говорить тише.

Танюша поделилась своими размышлениями на тему птицы: цыпленка и перепелки. Девушка с восхищением рассказывала о цыпленке, а вот перепелка явно не внушала ей доверия. Танюша даже сравнила ее с «плоской девочкой».

Геворг, уже традиционно, с трудом сможет выговорить название блюда. Вспомним только его перлы про кулинарию и каракатицу! В 5 выпуске Геворг попробует сказать «кролик по-дижонски», и это у него получится очень весело!

Сможет ли Геворг все же презентовать свое блюдо правильно? Вы узнаете уже завтра, 28.02.2018, в 20:00 на телеканале СТБ.

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