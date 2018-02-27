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Телеканал СТБ / «МастерШеф»: підлітки розсмішать будь-кого

«МастерШеф»: підлітки розсмішать будь-кого

Телеканал СТБ

Завтра, 28 лютого, у 5 випуску «МастерШеф» підлітки продовжать свій кулінарний шлях у рамках проекту. Цей випуск буде дуже смішним: Геворг Галстян спробує вимовити назву страви, Мирославу Стандратюк буде чутно на весь знімальний майданчик, а Таня Куриленко відкриє всім кулінарну істину. Докладніше про те, що чекає на глядача у 5 випуску «МастерШеф», читайте в матеріалі.

Геворг Галстян

Хто б міг подумати, що така скромна Мирослава так голосно та емоційно говорить! Ще й так, що її чутно на весь знімальний майданчик. Марк навіть не втримався і попросив говорити тихіше.

Мирослава Стандратюк

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Танюша поділилася своїми роздумами на тему птиці: курчати та перепілки. Дівчина із захопленням розповідала про курча, а ось перепілка точно була їй не до вподоби. Танюша навіть порівняла її з «пласкою дівчинкою».

Таня Куриленко

Геворг, уже традиційно, не може з першого разу вимовити назву страви. Згадаймо тільки-но його перли про кулінарію та каракатицю! У 5 випуску Геворг спробує сказати «кролик по-діжонськи», і це у нього вийде дуже весело!

Геворг Галстян

Чи зможе Геворг все ж таки презентувати свою страву правильно? Ви дізнаєтеся вже завтра, 28.02.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ.

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