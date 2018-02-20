Евровидение-2018: «Сальто Назад» рассказали, почему не участвуют в Нацотборе

Группа «Сальто назад» в перерыве перед объявлением результатов голосования Нацотбора на Евровидение-2018 рассказала о своих впечатлениях от нынешнего песенного конкурса. Также артисты признались, что пробовали попасть на шоу в качестве участников, но не прошли предварительный отбор. К слову, в прошлом году ребята попали в финал с песней «О, Мамо», но уступили победу группе O.Torvald.

Музыканты из группы «Сальто назад» в прошлом году пробовали свои силы в Нацотборе и даже попали в финал с песней «О, Мамо», но победу не получили. По словам музыкантов, в этом году они пытались второй раз посоревноваться в конкурсе. «Нас не пропустили чего-то в этом году, но мы сделали новый трек, он будет крутым и танцевальным», — признались ребята.

Читайте также: Что осталось за кадром первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018

Несмотря на то, что стать конкурсантом Нацотбора в 2018 году не удалось, артисты не сильно расстроились и пришли поддержать своих коллег по сцене.

«JULINOZA. Вот у нее, я думаю, самый аутентичный голос», — сказали музыканты. Напоследок артисты отметили, что в следующем году не намерены идти на песенный конкурс. По их словам, вместо этого они планируют поехать в теплые страны, чтобы там найти вдохновение для написания нового альбома.

В отличие от «Сальто назад» участники прошлогоднего Нацотбора TAYANNA, KADNAY и MELOVIN еще раз будут бороться за право представлять Украину на Евровидение. Получится ли у них это — мы узнаем 24 февраля в финале Нацотбора.

Читайте также: Все песни участников Дурга полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 смотрите ЗДЕСЬ.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.