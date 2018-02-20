Гурт «Сальто назад» у перерві перед оголошенням результатів голосування Нацвідбору на Євробачення-2018 розповів нам про свої враження від цьогорічного пісенного конкурсу. Також артисти зізналися, що пробували потрапити на шоу як учасники, але не пройшли попередній відбір. До слова, в минулому році хлопці потрапили у фінал з піснею «О,Мамо», але поступилися перемогу гурту O.Torvald.

Музиканти з гурту «Сальто назад» торік пробували свої сили у Нацвідборі та навіть потрапили до фіналу з піснею «О, Мамо», проте перемогу не отримали. За словами музикантів, цього року вони намагалися вдруге позмагатися на конкурсі. «Нас не пропустили чогось в цьому році, але ми зробили новий трек, він буде крутим і танцювальним», — зізналися хлопці.

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Та незважаючи на те, що стати конкурсантом Нацвідбору в 2018 році не вдалося, артисти не дуже засмутилися і прийшли підтримати своїх колег по сцені.

«JULINOZA. Ось у неї, я думаю, найбільш автентичний голос», — розповіли музиканти.

Наостанок артисти зазначили, що наступного року не мають наміру йти на пісенний конкурс. За їхніми словами, натомість вони планують поїхати у теплі країни, аби там знайти натхнення для написання нового альбому.

На відміну від «Сальто назад» учасники минулорічного Нацвідбору TAYANNA, KADNAY і MELOVIN ще раз боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні. Чи вийде у них це — ми дізнаємося 24 лютого в фіналі Нацвідбору.

Всі пісні учасників дургого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 дивіться ТУТ.

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