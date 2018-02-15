Представители Франции на Евровидении-2018 станут гостями второго полуфинала Нацотбора

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018, который состоится уже 17 февраля, выступят представители от Франции — дуэт Madame Monsieur. Подробнее — в нашем материале.

Уже в грядущую субботу, 17 февраля, состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2018. Девять участников будут бороться за честь представлять Украину на престижном международном песенном конкурсе.

Приглашенными гостями станет семейный электро-поп-дуэт из Франции Madame Monsieur, который исполнит песню «Mercy». В состав группы входят Эмили Сатт и Жан-Карл Лукас. Пара вместе уже 10 лет, однако творческим тандемом стали лишь в 2013 году.

Интересно, что во время французского Нацотбора по оценкам жюри Madame Monsieur оказались на третьем месте, однако стали фаворитами зрительского голосования. Максимальный балл от зрителей помог дуэту занять лидирующую позицию и стать представителями Франции на Евровидении-2018.

Песня «Mercy», которая была написана специально для конкурса, затрагивает непростую тему беженцев и милосердия. Давайте послушаем ее вместе прямо сейчас!



