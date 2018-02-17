Представники Франції на Євробаченні-2018 стануть гостями другого півфіналу Нацвідбору

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018, який відбудеться вже 17 лютого, виступлять представники від Франції – дует Madame Monsieur. Докладніше – у нашому матеріалі.

Євробачення 2018. Онлайн-трансляція другого півфіналу відбору в Україні

Уже цієї суботи, 17 лютого, відбудеться другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2018. Дев’ять учасників боротимуться за честь представляти Україну на престижному міжнародному пісенному конкурсі.

Запрошеними гостями стане сімейний електро-поп-дует із Франції Madame Monsieur, який виконає пісню «Mercy». До складу гурту входять Емілі Сатт і Жан-Карл Лукас. Пара разом уже 10 років, проте творчим тандемом стали лише в 2013 році.

Цікаво, що під час французького Нацвідбору за оцінками журі Madame Monsieur опинилися на третьому місці, проте стали фаворитами глядацького голосування. Максимальний бал від глядачів допоміг дуету зайняти лідируючу позицію і стати представниками Франції на Євробаченні-2018.

Пісня «Mercy», яка була написана спеціально для конкурсу, зачіпає непросту тему біженців і милосердя. Давайте послухаємо її разом просто зараз!

