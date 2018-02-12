Солистка группы «KAZKA»: Я выкручивалась, как могла

Группа KAZKA в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 исполнила песню «Дива». Вступление получилось неоднозначным, судьи отметили, что ребятам еще есть над чем поработать. В комментарии stb.ua коллектив поделился своими впечатлениями от эфира, а также рассказал, что помешало выступить на все 100%.



Группа KAZKA, несомненно, входила в число фаворитов зрителя СТБ. Еще бы, ведь в минувшем году ребята стали финалистами «Х-фактор»-8. К слову, наставником коллектива в рамках проекта был Андрей Данилко.

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Выступление участников на Нацотборе вызвало неоднозначные комментарии судей. Андрей Данилко отметил не только большой потенциал группы, но и то, что пока ребятам рано на сам конкурс, следует поработать. Джамала призналась, что является фанаткой группы, правда, трек «Свята» показался ей сильнее. Евгений Филатов оценил современную концепцию, но отметил нехватку опыта. В результате – коллектив получил 4 балла от судей и 5 от зрителей. Мы поинтересовались, что же помешало выступить идеально.

Как считаете, что помешало справиться на полную?

Саша: Все репетиции проходили нормально, а когда я вышла на сцену, все было по-другому. Я не поняла, когда началась песня. В наушниках услышала клик, там, где вступление, но музыки не было. Я не знала, где вступать. Короче говоря, выкручивалась, как могла. И потом, на протяжении всей песни, у меня постоянно выключалась музыка.

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Тем не менее как ты сама оцениваешь выступление?

Мне кажется, что эмоционально я передала максимум. Я себя комфортно чувствовала, кроме того, что не слышала музыку. Это мне очень мешало.

Парни, поделитесь своими впечатлениями!

Выступили хорошо. Саша справилась на 90%. Всякое бывает, мы молодая группа, так что все еще впереди, это нормально.

Согласны с комментарием Джамалы, что песня «Свята» сильнее?

Кому-то больше нравится эта песня. У каждого свои предпочтения. Очень много контента, можно выбрать то, что нравится тебе. Эта песня не слабее, чем «Свята». Просто если бы она была первой, то была бы хитовее. А теперь люди уже их сравнивают.

А слова Андрея Данилко вас не расстроили?

Саша: Данилко – он такой человек, который всегда объективно и справедливо оценивает. Поэтому он сказал то, что думал, и я это очень уважаю. Его критика для меня всегда ценная, потому что я знаю, что он всегда скажет правду. И я знаю, что он очень любит и очень хочет, чтобы у нас все получилось. Его слова для нас очень важны.

Не пропустите второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018 в субботу, 17 февраля, в 19:00 на СТБ!