Солістка гурту «KAZKA»: Я викручувалася, як могла

Гурт KAZKA у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 виконав пісню «Дива». Виступ став неоднозначним, судді наголосили, що учасникам ще є над чим попрацювати. У коментарі stb.ua колектив поділився своїми враженнями від ефіру, а також розповів, що завадило виступити на всі 100%.

Гурт KAZKA, безсумнівно, входив у число фаворитів глядача СТБ. Ще б пак, адже минулого року вони стали фіналістами «Х-фактор»-8. До слова, наставником колективу у рамках проекту був Андрій Данилко.

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Виступ учасників на Нацвідборі викликав неоднозначні коментарі суддів. Андрій Данилко відзначив не лише великий потенціал гурту, але і те, що поки їм рано на сам конкурс, слід попрацювати. Джамала зізналася, що є фанаткою гурту, правда, трек «Свята» здався їй сильнішим. Євген Філатов оцінив сучасну концепцію, але зауважив брак досвіду. В результаті – колектив отримав 4 бали від суддів і 5 від глядачів. Ми поцікавилися, що ж завадило виступити ідеально.

Як вважаєте, що завадило виступити на повну?

Саша: Всі репетиції проходили нормально, а коли я вийшла на сцену, усе було інакше. Я не зрозуміла, коли почалася пісня. У навушниках почула клік, там, де вступ, але музики не було. Я не знала, де вступати. Коротше кажучи, викручувалася, як могла. І потім, упродовж всієї пісні, у мене постійно вимикалася музика.

Все ж як ти сама оцінюєш виступ?

Мені здається, що емоційно я передала максимум. Я себе комфортно почувала, крім того, що не чула музику. Це мені дуже заважало.

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Хлопці, поділіться своїми враженнями!

Виступили добре. Саша впоралася на 90%. Всяке буває, ми молодий гурт, тож усе ще попереду, це нормально.

Погоджуєтеся з коментарем Джамали, що пісня «Свята» сильніша?

Комусь більше подобається ця пісня. У кожного свої вподобання. Дуже багато контенту, можна вибрати те, що подобається тобі. Ця пісня не слабша, ніж «Свята». Просто якби вона була першою, то була б хітом. А тепер люди вже їх порівнюють.

А слова Андрія Данилка вас не засмутили?

Саша: Данилко – він така людина, яка завжди об’єктивно і справедливо оцінює. Тому він сказав те, що думав, і я це дуже поважаю. Його критика для мене завжди цінна, тому що я знаю, що він завжди скаже правду. І я знаю, що він дуже любить і дуже хоче, щоб у нас усе вийшло. Його слова для нас дуже важливі.

Не проґавте другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 у суботу, 17 лютого, о 19:00 на СТБ!

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