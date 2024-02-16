Beta продала украинскую-европейскую драму "Перевізниця" в Японию, Латвию и Словакию

Сериал «Перевізниця» продолжает путешествие по миру и готовится к премьере: Beta продала украинскую-европейскую драму в Японию, Латвию и Словакию

Сериал, созданный Starlight Media в партнерстве со старейшей кинокомпанией мира Gaumont, европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швейцарии продан на новые территории. Глобальный дистрибьютор «Перевізниці», компания Beta, объявил о продаже сериала в Японию, Латвию и Словакию.

Мировая премьера состоится 19 февраля в рамках Café Kyiv 2024, специального события, посвященного будущему Украины в Европе, организаторами которого является Фонд Конрада Аденауэра.

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Ко второй годовщине полномасштабного вторжения, сериал «Перевізниця», будут транслировать одновременно несколько крупнейших европейских вещателей. Среди них: ZDFneo (Германия), France Télévisions (Франция), SRF (Швейцария), SVT (Швеция), DR (Дания), YLE (Финляндия), NRK TV (Норвегия), RÚV (Исландия) и NHK (Япония). Украинская премьера пройдет 25 февраля в эфире телеканала СТБ.

«Эта война изменила нас. И нам следует начать честно говорить о наших травмах и проблемах, потому что это первый шаг к их решению. Я надеюсь, что сериал сможет помочь украинцам в этом. А для всего мира он станет напоминанием: то, что вы не слышите так часто о событиях в Украине, не означает, что агрессия против нашего народа прекратилась. Люди устали от новостей о войне, и это ясно. Однако Украина все еще нуждается в поддержке. Мы чувствуем ее со стороны международного сообщества, но эта поддержка не так сильна, как раньше. Поэтому мы решили выпустить сериал именно сейчас, в болезненную для нас дату. Мы хотим, чтобы весь мир помнил, что мы здесь, мы боремся. И мы боремся не только за себя», – комментирует Евгений Туник, шоуранер и автор Перевізниці.

«Перевізниця» – 10-серийная драма, рассказывающая историю украинки Лидии, работавшей психологом, но изменившей свою профессию во время войны. Она остается в стране и становится перевозчицей. Каждый эпизод – это поездка, и у каждой есть свой пассажир с личной историей. Украинская-европейская драма освещает эмоциональные и социальные последствия войны на украинцев, сочетая личные истории с кинематографической подлинностью для подчеркивания устойчивости и несокрушимости человеческого духа.

В главной роли – Анастасия Карпенко, награжденная Премией Локарно за роль в драме «Як там Катя?». Шоуранером и автором сериала является Евгений Туник (Starlight Media). Сорежиссер – Аркадий Непиталюк.

Сериал создан Starlight Media и Gaumont в сотрудничестве с ZDFneo, France Télévisions, SRF Schweizer Radio und Fernsehen с участием The Dreaming Sheep Company, SVT, DR, NRK, RUV, YLE. Beta Film отвечает за международную дистрибуцию.

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