«Перевізницю» номіновано на Seoul International Drama Awards
31.07.2024
«Перевізниця» переможниця у номінації «Найкраший серіал» VIII Національної Кінопремії «Золота Дзиґа»
«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал
Драма «Перевізниця» вошла в лонглист Кинопремии «Золота Дзиґа»
Майже 1,3 мільйони сердець обрали «Перевізницю» на СТБ
Учасниця гурту Dakh Daughters Соломія Мельник: Знаємо багато жінок, які під час війни долали багато тисяч кілометрів під пісню “Інше місто”. Це так щемко…
Украинские медиа о сериале «Перевізниця»