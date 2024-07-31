«Перевізницю» номіновано на Seoul International Drama Awards

Драма «Перевізниця» виробництва Starlight Media та найстарішої кінокомпанії світу Gaumont побореться за перемогу у номінації «Найкращий міні-серіал». У ній вона змагатиметься, зокрема, з цьогорічним хітом від Netflix — «Проблема 3 тіл».

«Ми радіємо, що наша «Перевізниця» подорожує світом, і ці подорожі щоразу на все більші дистанції, — каже Varvara Boyko, керівниця відділу копродакшн Starlight Media. — Історія психологині Лідії та її героїв чіпляє не тільки європейців та американців, а і все більше азійців. Спочатку нашу історію оцінили глядачі Японії, тепер же чудові новини з Кореї – там вона має шанси завоювати звання найкращого міні-серіалу. Я дякую усім партнерам, зокрема Gaumont та Beta Film, за співпрацю у створенні цього важливого серіалу, а також за його дистрибуцію. Продовжуємо розширювати географію і, звісно, тримаємо кулаки за перемогу «Перевізниці» у Сеулі».