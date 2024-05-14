«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал

Створена Starlight Media разом з Gaumont та низкою європейських партнерів-мовників драма «Перевізниця» стала не тільки улюбленою серед національної аудиторії, а і справжнім голосом України за кордоном. Безпрецедентно, у лютому 2024 серіал одночасно показували іноземні мовники, щоби розповісти глядачам історію українців та українок, що продовжують кохати, боротись та приймати складні життєві рішення у час повномасштабної війни. Про цей серіал писали всі ключові світові медіа від The Guardian до Hollywood Reporter, досвід його промоції став окремим кейсом в скарбничці української маркетинг індустрії.

14 травня Українська Кіноакадемія оголосила номінантів на VIII Національну Кінопремію «Золота Дзиґа». «Перевізниця» увійшла до шортлиста та змагатиметься за перемогу у категорії «Найкращий серіал».

Вітаємо команду творців та творчинь, завдяки яким “Перевізниця” подорожує світом, серцями глядачів та такими цінними номінаціями!

Нагадаємо, «Перевізниця» — 10-серійна драма, що розповідає історію психологині Лідії, яка змінила свою професію під час війни, щоб допомагати тим, хто шукає рідних або вибирається в безпечні місця. Міжнародна прем’єра серіалу відбулася 21 лютого в ефірах шести світових мовників, а українці побачили драму 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ.

У ролях: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

Переглянути усі серії «Перевізниці» можна тут.

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