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Перевізниця

«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал

14.05.2024

Створена Starlight Media разом з Gaumont та низкою європейських партнерів-мовників драма «Перевізниця» стала не тільки улюбленою серед національної аудиторії, а і справжнім голосом України за кордоном. Безпрецедентно, у лютому 2024 серіал одночасно показували іноземні мовники, щоби розповісти глядачам історію українців та українок, що продовжують кохати, боротись та приймати складні життєві рішення у час повномасштабної війни. Про цей серіал писали всі ключові світові медіа від The Guardian до Hollywood Reporter, досвід його промоції став окремим кейсом в скарбничці української маркетинг індустрії. 

«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал

14 травня Українська Кіноакадемія оголосила номінантів на VIII Національну Кінопремію «Золота Дзиґа». «Перевізниця» увійшла до шортлиста та змагатиметься за перемогу у категорії «Найкращий серіал».

Вітаємо команду творців та творчинь, завдяки яким “Перевізниця” подорожує світом, серцями глядачів та такими цінними номінаціями!

Нагадаємо, «Перевізниця» — 10-серійна драма, що розповідає історію психологині Лідії, яка змінила свою професію під час війни, щоб допомагати тим, хто шукає рідних або вибирається в безпечні місця. Міжнародна прем’єра серіалу відбулася 21 лютого в ефірах шести світових мовників, а українці побачили драму 25 лютого в ефірі телеканалу СТБ. 

У ролях: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

Переглянути усі серії «Перевізниці» можна тут.

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