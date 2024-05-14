«Перевізниця» номінована на премію «Золота Дзиґа» як найкращий серіал
14.05.2024
Драма «Перевізниця» вошла в лонглист Кинопремии «Золота Дзиґа»
Майже 1,3 мільйони сердець обрали «Перевізницю» на СТБ
Учасниця гурту Dakh Daughters Соломія Мельник: Знаємо багато жінок, які під час війни долали багато тисяч кілометрів під пісню “Інше місто”. Це так щемко…
Украинские медиа о сериале «Перевізниця»
Главным саундтреком первого украинского европейского сериала «Перевізниця» стал «Інше місто» группы Dakh Daughters
Ведучі Вікон та Фактів поділилися враженнями про серіал «Перевізниця»