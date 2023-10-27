«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 6 выпуске проект посетит актер сериала «Слід» Алексей Суровцев

Уже в эту субботу выйдет 6 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Шефа Евгения Клопотенко посетит актер сериала «Слід», хореограф-постановщик, волонтер и основатель приюта для кошек — Алексей Суровцев. Поэтому пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 6 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

Алексей Суровцев принесет Евгению мясной рулет. Несмотря на то, что его коронное блюдо – котлеты, актер захочет поразить ведущего. Более того, окажется, что рулеты и котлеты не имеют ничего общего с украинской кухней, а происходят из Франции. Поэтому Клопотенко предложит закрутить рулет «по-нашему», так что будут готовить — крученик!

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Крученики – мясные рулетики с разными начинками. Именно крученики из свинины с черносливом и грецкими орехами будут готовить на кухне «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком».

Что касается названия, то все очевидно – начинку нужно закручивать в кусочек мяса, поэтому блюдо назвали кручениками. Мясо для кручеников можно выбирать любое по вкусу – вкусно будет и из свинины, и из говядины, и из курицы.

А во время приготовления поговорят о личной жизни Алексея. Актер расскажет, как решил во второй раз жениться на своей любимой. Кроме того, о карьере хореографа и актера.

«Почему мы развелись? Мы потеряли друг друга, был очень трудный период, не знали куда двигаться дальше… поэтому. Развелись на два года. А потом снова начали встречаться. Я понял, что она тот человек, с которым я хочу доехать до конечной остановки», — расскажет Алексей.

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Больше смотрите в 6 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готовьте аутентичные блюда вместе с шефом! Не пропустите уже завтра, 28 октября, в 10:00 на СТБ!

Video: Что будет в 6 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 6 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 6 выпуске 2 сезона от 28.10.2023, и кто посетит шоу — в материале

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