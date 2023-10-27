«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 6 випуску на проєкт завітає актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев

Вже цієї суботи вийде 6 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». До шефа Євгена Клопотенка завітає актор серіалу «Слід», хореограф-постановник, волонтер і засновник притулку для котів — Олексій Суровцев. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 6 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Олексій Суровцев принесе Євгену м’ясний рулет. Незважаючи на те, що його коронна страва котлети, актор захоче вразити ведучого. Ба більше, виявиться, що рулети та котлети не мають нічого спільного з українською кухнею, а походять з Франції. Тому Клопотенко запропонує закрутити рулет «по-нашому», тож готуватимуть — крученик!

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Крученики – м’ясні рулетики із різними начинками. Саме крученики зі свинини з чорносливом та волоськими горіхами готуватимуть на кухні «Пекельних борошен з Євгеном Клопотенком».

Що стосується назви, то тут все очевидно – начинку потрібно закручувати у шматочок м’яса, тому страву назвали кручениками. М’ясо для кручеників можна обирати будь-яке до смаку – смачно буде і зі свинини, і з яловичини, і з курки.

А під час приготування поговорять про особисте життя Олексія. Актор розповість, як вирішив вдруге одружитися зі своєю коханою. Крім того, про кар’єру хореографа та актора.

«Чому ми розлучилися? Ми втратили одне одного, був дуже важкий період, не знали куди рухатися далі… тому. Розлучилися на два роки. А згодом знову почали зустрічатися. Я зрозумів, що вона та людина, з якою я хочу доїхати до кінцевої зупинки», — розкаже Олексій.

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Більше дивіться у 6 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть вже завтра, 28 жовтня, о 10:00 на СТБ!

Video: Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 6 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 6 випуску 2 сезону від 28.10.2023, та хто завітає — у матеріалі

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