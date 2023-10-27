Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 6 випуску на проєкт завітає актор серіалу «Слід» Олексій Суровцев

27.10.2023

Вже цієї суботи вийде 6 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». До шефа Євгена Клопотенка завітає актор серіалу «Слід», хореограф-постановник, волонтер і засновник притулку для котів — Олексій Суровцев. Тож настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 6 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Олексій Суровцев принесе Євгену м’ясний рулет. Незважаючи на те, що його коронна страва котлети, актор захоче вразити ведучого. Ба більше, виявиться, що рулети та котлети не мають нічого спільного з українською кухнею, а походять з Франції. Тому Клопотенко запропонує закрутити рулет «по-нашому», тож готуватимуть — крученик!  

Більше на тему: Олексій Суровцев про найскладніші дні в Ірпені, зйомки під час війни та мрію після нашої Перемоги

Крученики – м’ясні рулетики із різними начинками. Саме крученики зі свинини з чорносливом та волоськими горіхами готуватимуть на кухні «Пекельних борошен з Євгеном Клопотенком».

Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Що стосується назви, то тут все очевидно – начинку потрібно закручувати у шматочок м’яса, тому страву назвали кручениками. М’ясо для кручеників можна обирати будь-яке до смаку – смачно буде і зі свинини, і з яловичини, і з курки.

Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

А під час приготування поговорять про особисте життя Олексія. Актор розповість, як вирішив вдруге одружитися зі своєю коханою. Крім того, про кар’єру хореографа та актора. 

«Чому ми розлучилися? Ми втратили одне одного, був дуже важкий період, не знали куди рухатися далі… тому. Розлучилися на два роки. А згодом знову почали зустрічатися. Я зрозумів, що вона та людина, з якою я хочу доїхати до кінцевої зупинки», — розкаже Олексій.   

Більше на тему: Євген Клопотенко та MamaRika приготували Штруханці та Салат Цезар із мангольдом

Більше дивіться у 6 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2. Готуйте автентичні страви разом з шефом! Не пропустіть вже завтра, 28 жовтня, о 10:00 на СТБ! 

Video: Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2

Анонс 6 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 6 випуску 2 сезону від 28.10.2023, та хто завітає — у матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Євген Клопотенко та MamaRika приготували Штруханці та Салат Цезар із мангольдом

 Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 5 випуску на проєкт завітає співачка MamaRika

 Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Євген Клопотенко та Ольга Харлан приготували Шпундру та Гуслянку

 Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 4 випуску на проєкт завітає чемпіонка світу з фехтування на шаблях — Ольга Харлан

 Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 3 випуску на проєкт завітає співачка Jerry Heil

 Що буде в 6 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Євген Клопотенко та Арам Арзуманян приготували Гартаначку та Линь зі щавлем
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати