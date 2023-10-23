Євген Клопотенко та MamaRika приготували Штруханці та Салат Цезар із мангольдом

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У п’ятому випуску на кухню завітала співачка MamaRika. Разом з Євгеном вони приготували дві неймовірні українські страви.

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Щосуботи до ведучого, українського шеф-кухаря, ресторатора, амбасадора борщу і дослідника національної кухні Євгена Клопотенка, приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Як і раніше, Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, українська співачка принесла на кухню проєкту Картачі! Євген Клопотенко запропонував приготувати українську автентичну страву – Штруханці.

Інгредієнти:

Картопля – 3 шт.

Вершки або молоко – 50 мл.

Крохмаль – 5 ст.л.

Яйце – 1 шт.

Кисломолочний сир – 100 грамів.

Сало – 50 грамів.

Сіль.

Спосіб приготування:

Для приготування автентичних українців штруханців потрібно взяти три картоплини середнього розміру та запекти їх. Запечену картоплю гарно перемолоти на м’ясорубці до однорідної маси. До картопляної маси додаємо яйце, вершки, крохмаль та гарно все вимішуємо з додаванням солі до смаку. Формуємо нашу масу та розділяємо на 7 – 8 рівних частин. Далі беремо кисломолочний сир і вкладаємо в кожну частинку, формуємо руками гарні овали. Варимо їх в підсоленій воді. Паралельно готуємо шкварки за класичним рецептом: нарізаємо сало та смажимо на пательні. Об’єднуємо. Смачного!

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Друга страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – Салат Цезар із мангольдом.

Інгредієнти:

Стебло та листя мангольда.

Томати чері – 200 грамів.

Білий хліб – 300 грамів.

Вершкове масло – 50 грамів.

Ромашка – 15 грамів.

Твердий сир – 50 грамів.

Куряче філе – 300 грамів.

Домашній майонез:

Жовток – 1 шт.

Гірчиця солодка – 10 грамів.

Лимонний сік – 10 грамів.

Олія – 100 грамів.

Тюлька – 10 грамів.

Сіль.

Сметанний соус:

Сметана – 50 грамів.

Лимонний сік – 5 грамів.

Часник – 2 зуб.

Тюлька – 10 грамів.

Сіль.

Спосіб приготування:

Для приготування нашого салату потрібно взяти червоне стебло мангольда і відрізати його, поставити в воду з сіллю, ошпарити або бланшувати листя, щоб воно було ніжнішим та легшим до споживання. Нарізаємо томати чері. Робимо сухарики: 300 грамів хліба нарізаємо середнім кубиком та обсмажуємо на вершковому маслі з додаванням 15 грамів ромашки, тому що ромашка в поєднанні з вершковим маслом дає божественний смак. Після цього натираємо твердий український сир, який може бути схожим на пармезан, або будь-який інший. Робимо заправку для салату. Або на основі майонезу: беремо один жовток, 10 грамів солодкої гірчиці, 10 грамів лимонного соку, дрібку солі та 100 мл олії з додаванням 10 грамів дрібно порізаної тюльки. Змішуємо соус за допомогою блендера, додаючи олію, крапельку за крапелькою. Якщо ви не вживаєте майонез, можна приготувати соус на основі сметани: 50 грамів сметани, 5 грамів лимонного соку, дрібку солі, 2 зубчики часнику та гарно все вимішати. За бажанням додати 10 грамів нарізаної тюльки. Поєднуємо всі інгредієнти з заправкою та насолоджуємось!

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