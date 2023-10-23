Евгений Клопотенко и MamaRika приготовили Штруханцы и Салат Цезарь с мангольдом

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В пятом выпуске кухню посетила певица MamaRika. Вместе с Евгением они приготовили два невероятных украинских блюда.

Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повару, ресторатору, послу борща и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, украинская певица принесла на кухню проекта Картачи! Евгений Клопотенко предложил приготовить украинское аутентичное блюдо – Штруханцы.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Сливки или молоко – 50 мл.

Крахмал – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Кисломолочный творог – 100 граммов.

Сало – 50 граммов.

Соль.

Способ приготовления:

Для приготовления аутентичных украинцев штруханцев нужно взять три картофелины среднего размера и запечь их. Запеченный картофель хорошо перемолоть на мясорубке до однородной массы. К картофельной массе добавляем яйцо, сливки, крахмал и хорошо все вымешиваем с добавлением соли по вкусу. Формируем нашу массу и разделяем на 7 – 8 равных частей. Далее берем кисломолочный творог и укладываем в каждую частицу, формируем руками хорошие овалы. Варим их в подсоленной воде. Параллельно готовим шкварки по классическому рецепту: нарезаем сало и жарим на сковороде. Объединяем. Приятного аппетита!

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Второе блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко – Салат Цезарь с мангольдом.

Ингредиенты:

Стебель и листья мангольда.

Томаты черри – 200 граммов.

Белый хлеб – 300 граммов.

Сливочное масло – 50 граммов.

Ромашка – 15 граммов.

Твердый сыр – 50 граммов.

Куриное филе – 300 граммов.

Домашний майонез:

Желток – 1 шт.

Горчица сладкая – 10 граммов.

Лимонный сок – 10 граммов.

Масло – 100 граммов.

Тюлька – 10 грамм.

Соль.

Сметанный соус:

Сметана – 50 граммов.

Лимонный сок – 5 граммов.

Чеснок – 2 зуб.

Тюлька – 10 грамм.

Соль.

Способ приготовления:

Для приготовления нашего салата нужно взять красный стебель мангольда и отрезать его, поставить в воду с солью, ошпарить или бланшировать листья, чтобы они были более нежными и легкими к употреблению. Нарезаем томаты черри. Делаем сухарики: 300 г хлеба нарезаем средним кубиком и обжариваем на сливочном масле с добавлением 15 г ромашки, так как ромашка в сочетании со сливочным маслом дает божественный вкус. После этого натираем твердый украинский сыр, который может походить на пармезан, или любой другой. Делаем заправку для салата. Или на основе майонеза: берем один желток, 10 г сладкой горчицы, 10 г лимонного сока, щепотку соли и 100 мл масла с добавлением 10 г мелко порезанной тюльки. Смешиваем соус с помощью блендера, добавляя растительное масло, капельку за капелькой. Если вы не употребляете майонез, можно приготовить соус на основе сметаны: 50 г сметаны, 5 г лимонного сока, щепотку соли, 2 зубчика чеснока и хорошо все вымешать. При желании добавить 10 граммов нарезанной тюльки. Сочетаем все ингредиенты с заправкой и наслаждаемся!

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