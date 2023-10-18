Евгений Клопотенко и Ольга Харлан приготовили Шпундру и Гуслянку
На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В четвертом выпуске кухню посетила украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Вместе с Евгением они приготовили два невероятных украинских блюда.
Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повару, ресторатору, послу борща и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.
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Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, украинская фехтовальщица принесла на кухню проекта французское блюдо кассуле! Евгений Клопотенко предложил приготовить украинское аутентичное блюдо – Шпундру.
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 0,5 кг.
- Лук – 1 шт.
- Свекла – 5 шт.
- Сметана – 100 граммов.
- Сладкая горчица – 20 граммов.
- Хрен – 20 граммов.
- Молоко – 100 граммов.
- Масло – 50 граммов.
- Соль, черный перец.
Способ приготовления:
Для приготовления аутентичной украинской шпундры нам нужно взять 0,5 кг свиных ребрышек, (желательно, чтобы у них не было много жира), одну луковицу, нарезать ее большими кусками, положить это все запекать в духовку при температуре 180 градусов на 30 – 40 минут . Главное – не перетушить ребрышки. Далее берем пять свекл среднего размера, запекаем в духовке 1,5 часа, перед этим нужно закутать каждую свеклу отдельно в фольгу. Даем свекле время остыть, снимаем кожуру и нарезаем средним кубиком. Достаем ребрышки, также даем время остыть. Берем одну луковицу, нарезаем мелким кубиком, разогреваем сковороду, жарим лук, добавляем свеклу и ребрышки. Для того чтобы сделать хороший соус, берем 100 граммов сметаны, 20 граммов сладкой горчицы, 20 граммов хрена, смешиваем и добавляем в сковороду. Берем 100 мл молока и также добавляем в сковороду для хорошего цвета, оставляем на время, чтобы лишнее молоко испарилось. Берем 50 г сливочного масла, на нем обжариваем свеклу и лук. Добавляем соль и черный перец. Наслаждаемся!
Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – Гуслянка – карпатский йогурт, который очень полезен и вкусен. Вместе с ним готовили еще одно блюдо – баттер чикен.
Ингредиенты:
- Молоко – 1 л.
- Сметана – 100 граммов.
- Куриные голени – 7 шт.
- Лук фиолетовый – 2 шт.
- Томаты – 2 шт.
- Сливочное масло – 50 граммов.
- Соль.
- Масло.
Способ приготовления:
Нам нужно взять один литр молока, нагреть до 100 градусов. Когда молоко закипело, берем термощуп и проверяем температуру молока, она должна быть 40 градусов. Когда молоко остыло, добавляем 100 г домашней сметаны, после этого добавляем один белок. Все хорошо размешиваем, оставляем в теплом месте на 12 часов. После этого отправляем нашу гуслянку в холодильник, чтобы остановить процесс брожения. Для приготовления баттер чикен нужно взять 7 – 8 куриных голеней, запечь в духовке. Перед этим нужно посолить, полить растительным маслом и добавить копченую паприку. Ставим в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления соуса нужно взять два фиолетовых лука, порезать их полукольцами, взять два средних помидора и также нарезать полукольцами. Объединяем томаты и лук на сковороде с помощью масла, хорошо обжариваем. Берем обжаренные томаты с луком, перебиваем в блендере, перетираем на сите, чтобы кожуры от томатов остались на сите и была хорошая и однородная структура. В перетертую смесь на сковороде добавляем 50 г сливочного масла и 200 г уже готовой гуслянки, снимаем с огня, хорошо все размешиваем. Выкладываем голени, поливаем соусом, делаем презентацию и наслаждаемся!
Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 по субботам в 10:00 на СТБ!
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