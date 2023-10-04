Евгений Клопотенко и Арам Арзуманян приготовили Гартаначку и Линь со щавелем

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Во втором выпуске на кухню пришел комик, актер театра, кино и телевидения Арам Арзуманян. Вместе Евгений и Арам приготовили два невероятных украинских блюда.

Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повара, ресторатору, послу борща и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Арам Арзуманян принес на кухню проекта плов! Евгений Клопотенко предложил сделать аутентичное украинское блюдо – гартаначку!

Ингредиенты:

Куриные голени – 7 шт.

Пшено – 250 граммов.

Сало – 100 граммов;

Лук – 1 шт.

Яйца – 5 шт.

Картофель – 4 – 5 шт.

Сметана – 100 граммов.

Копченые груши – 3-4 шт.

Лук зеленый.

Петрушка.

Соль.

Способ приготовления:

Сначала нужно сделать зажарку. Для этого берем лук и сало, режем мелко, хорошо обжариваем до золотистой корочки. В кастрюлю наливаем три литра воды. Пока вода вскипает, очищаем картофель и нарезаем средним кубиком. Варим картофель. Куриные голени добавляем в картофель, чтобы сделать хороший бульон, а также приготовить голени. Отдельно заливаем пшено горячей водой и хорошо размешиваем, чтобы оно не было горьким, а после – сливаем воду. Переводим пшено в картофель с голеньми. Далее добавляем секрет нашего блюда – копченые груши. Если вы готовите блюдо на природе, можете не добавлять копченые груши, ведь аромат дыма у вас будет благодаря котелку. Ждем, пока жидкость в нашей кастрюле уменьшится в объеме. Достаем из кастрюли голени и начинаем замешивать нашу гартаначку. Берем пять взбитых яиц и добавляем в гартаначку, пока она еще горячая, и хорошо вымешиваем, чтобы яйца приготовились. Добавляем туда зажарку из лука и сала, мелко нарезанные петрушкой и зеленым луком, тщательно вымешиваем. Добавляем сметану для лёгкости и нежности вкуса. Наша гартаначка готова! Для того чтобы вкус был более насыщенным, перекладываем в тарелку голени. Наслаждаемся!

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – линь со щавелем. Именно эту рыбу любили есть казаки!

Ингредиенты:

Линь – 2 шт.

Щавель – 200 граммов.

Сливочное масло – 75 граммов.

Лимон – 1 шт.

Тимьян – 1 шт.

Соль.

Способ приготовления:

Как приготовить хорошую линь по казацкому рецепту? Нам нужно взять рыбу, помыть, почистить, если есть желание, но можно и не чистить, у нее ведь красивая шкура. Добавляем соль, лимон, тимьян внутрь нашей рыбы, сверху выкладываем мелко нарезанные кубики сливочного масла. Рыбу отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 – 40 минут, но лучше 30, чтобы она была нежной и не пересушенной. Для гарнира готовим обычный зеленый щавель. Отрезаем жесткую часть, а мягкую часть тушим со сливочным маслом 30 секунд. Берем еще 50 граммов сливочного масла, отдельно растапливаем на сковороде, чтобы придать рыбе хороший вкус. Выкладываем щавель, сверху – рыбу, поливаем все хорошо сливочным маслом. Приятного аппетита!

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 по субботам, в 10:00 на СТБ!

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