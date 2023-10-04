Евгений Клопотенко и Арам Арзуманян приготовили Гартаначку и Линь со щавелем
На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Во втором выпуске на кухню пришел комик, актер театра, кино и телевидения Арам Арзуманян. Вместе Евгений и Арам приготовили два невероятных украинских блюда.
Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повара, ресторатору, послу борща и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.
Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Арам Арзуманян принес на кухню проекта плов! Евгений Клопотенко предложил сделать аутентичное украинское блюдо – гартаначку!
Ингредиенты:
- Куриные голени – 7 шт.
- Пшено – 250 граммов.
- Сало – 100 граммов;
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Картофель – 4 – 5 шт.
- Сметана – 100 граммов.
- Копченые груши – 3-4 шт.
- Лук зеленый.
- Петрушка.
- Соль.
Способ приготовления:
Сначала нужно сделать зажарку. Для этого берем лук и сало, режем мелко, хорошо обжариваем до золотистой корочки. В кастрюлю наливаем три литра воды. Пока вода вскипает, очищаем картофель и нарезаем средним кубиком. Варим картофель. Куриные голени добавляем в картофель, чтобы сделать хороший бульон, а также приготовить голени. Отдельно заливаем пшено горячей водой и хорошо размешиваем, чтобы оно не было горьким, а после – сливаем воду. Переводим пшено в картофель с голеньми. Далее добавляем секрет нашего блюда – копченые груши. Если вы готовите блюдо на природе, можете не добавлять копченые груши, ведь аромат дыма у вас будет благодаря котелку. Ждем, пока жидкость в нашей кастрюле уменьшится в объеме. Достаем из кастрюли голени и начинаем замешивать нашу гартаначку. Берем пять взбитых яиц и добавляем в гартаначку, пока она еще горячая, и хорошо вымешиваем, чтобы яйца приготовились. Добавляем туда зажарку из лука и сала, мелко нарезанные петрушкой и зеленым луком, тщательно вымешиваем. Добавляем сметану для лёгкости и нежности вкуса. Наша гартаначка готова! Для того чтобы вкус был более насыщенным, перекладываем в тарелку голени. Наслаждаемся!
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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – линь со щавелем. Именно эту рыбу любили есть казаки!
Ингредиенты:
- Линь – 2 шт.
- Щавель – 200 граммов.
- Сливочное масло – 75 граммов.
- Лимон – 1 шт.
- Тимьян – 1 шт.
- Соль.
Способ приготовления:
Как приготовить хорошую линь по казацкому рецепту? Нам нужно взять рыбу, помыть, почистить, если есть желание, но можно и не чистить, у нее ведь красивая шкура. Добавляем соль, лимон, тимьян внутрь нашей рыбы, сверху выкладываем мелко нарезанные кубики сливочного масла. Рыбу отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 – 40 минут, но лучше 30, чтобы она была нежной и не пересушенной. Для гарнира готовим обычный зеленый щавель. Отрезаем жесткую часть, а мягкую часть тушим со сливочным маслом 30 секунд. Берем еще 50 граммов сливочного масла, отдельно растапливаем на сковороде, чтобы придать рыбе хороший вкус. Выкладываем щавель, сверху – рыбу, поливаем все хорошо сливочным маслом. Приятного аппетита!
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