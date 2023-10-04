Євген Клопотенко та Арам Арзуманян приготували Гартаначку та Линь зі щавлем

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У другому випуску на кухню завітав комік, актор театру, кіно та телебачення Арам Арзуманян. Разом Євген та Арам приготували дві неймовірні українські страви.

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Щосуботи до ведучого, українського шеф-кухаря, ресторатора, амбасадора борщу і дослідника національної кухні Євгена Клопотенка, приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Як і раніше, Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Арам Арзуманян приніс на кухню проєкту плов! Євген Клопотенко запропонував зробити автентичну українську страву – гартаначку!

Інгредієнти:

Курячі гомілки – 7 шт.

Пшоно – 250 грамів.

Сало – 100 грамів;

Цибуля – 1 шт.

Яйця – 5 шт.

Картопля – 4 – 5 шт.

Сметана – 100 грамів.

Копчені груші – 3-4 шт.

Цибуля зелена.

Петрушка.

Сіль.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зробити засмажку. Для цього беремо цибулю та сало, ріжемо дрібно, гарно все обсмажуємо до золотавої скориночки. В каструлю наливаємо три літри води. Поки вода закипає, очищаємо картоплю та нарізаємо середнім кубиком. Варимо картоплю. Курячі гомілки додаємо до картоплі, щоб зробити гарний бульйон, а також приготувати гомілки. Окремо заливаємо пшоно гарячою водою і гарно розмішуємо, щоб воно не було гірким, а після – зливаємо воду. Перекладаємо пшоно до картоплі з гомілками. Далі додаємо секрет нашої страви – копчені груші. Якщо ви готуєте страву на природі, можете не додавати копчені груші, адже аромат диму у вас буде завдяки казанку. Чекаємо, поки рідина в нашій каструлі зменшиться в об’ємі. Дістаємо з каструлі гомілки та починаємо замішувати нашу гартаначку. Беремо п’ять збитих яєць і додаємо до гартаначки, поки вона ще гаряча, і гарно-гарно вимішуємо, щоб яйця приготувалися. Додаємо туди засмажку із цибулі і сала, дрібно нарізані петрушку та зелену цибулю, ретельно вимішуємо. Додаємо сметану для легкості та ніжності смаку. Наша гартаначка готова! Для того, щоб смак був більш насиченим, перекладаємо в тарілку гомілки. Насолоджуємось!

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – линь зі щавлем. Саме цю рибу полюбляли їсти козаки!

Інгредієнти:

Линь – 2 шт.

Щавель – 200 грамів.

Вершкове масло – 75 грамів.

Лимон – 1 шт.

Чебрець – 1 шт.

Сіль.

Спосіб приготування:

Як приготувати гарного линя за козацьким рецептом? Нам потрібно взяти рибу, помити, почистити, якщо є бажання, але можна і не чистити, адже у нього гарна шкіра. Додаємо сіль, лимон, тим’ян всередину нашої риби, зверху викладаємо дрібно нарізані кубики вершкового масла. Рибу відправляємо до духовки при температурі 180 градусів на 30 – 40 хвилин, але краще 30, щоб вона була ніжна та не пересушена. Для гарніру готуємо звичайний зелений щавель. Відрізаємо жорстку частину, а м’яку частину тушкуємо з вершковим маслом 30 секунд. Беремо ще 50 грамів вершкового масла, окремо розтоплюємо на пательні, щоб придати рибі гарного смаку. Викладаємо щавель, зверху – рибу, поливаємо все гарно вершковим маслом. Смачного!

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