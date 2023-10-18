Євген Клопотенко та Ольга Харлан приготували Шпундру та Гуслянку

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У четвертому випуску на кухню завітала українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Разом з Євгеном вони приготували дві неймовірні українські страви.

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Щосуботи до ведучого, українського шеф-кухаря, ресторатора, амбасадора борщу і дослідника національної кухні Євгена Клопотенка, приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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Як і раніше, Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, українська фехтувальниця принесла на кухню проєкту французьку страву кассуле! Євген Клопотенко запропонував приготувати українську автентичну страву – Шпундру.

Інгредієнти:

Свинячі ребра – 0,5 кг.

Цибуля – 1 шт.

Буряк – 5 шт.

Сметана – 100 грамів.

Солодка гірчиця – 20 грамів.

Хрін – 20 грамів.

Молоко – 100 грамів.

Масло – 50 грамів.

Сіль, чорний перець.

Спосіб приготування:

Для приготування автентичної української шпундри нам потрібно взяти 0,5 кг свинячих реберець, (бажано, щоб в них не було багато жиру), одну цибулину, нарізати її великими шматками, покласти це все запікати до духовки при температурі 180 градусів на 30 – 40 хвилин. Головне – не перетушити реберця. Далі беремо п’ять буряків середнього розміру, запікаємо в духовці 1,5 години, перед цим потрібно закутати кожний буряк окремо у фольгу. Даємо бурякам час охолонути, знімаємо шкірку та нарізаємо середнім кубиком. Дістаємо реберця, також даємо час охолонути. Беремо одну цибулину, нарізаємо дрібним кубиком, розігріваємо пательню, смажимо цибулю, додаємо буряк та реберця. Для того, щоб зробити гарний соус, беремо 100 грамів сметани, 20 грамів солодкої гірчиці, 20 грамів хріну, змішуємо та додаємо до пательні. Беремо 100 мл молока і також додаємо до пательні для гарного кольору, лишаємо на деякий час, щоб зайве молоко випарувалось. Беремо 50 грамів вершкового масла, на ньому обсмажуємо буряки та цибулю. Додаємо сіль та чорний перець. Насолоджуємось!

Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – Гуслянка – карпатський йогурт, який є дуже корисним та смачним. Разом з ним готували ще одну страву – батер чикен.

Інгредієнти:

Молоко – 1 л.

Сметана – 100 грамів.

Курячі гомілки – 7 шт.

Цибуля фіолетова – 2 шт.

Томати – 2 шт.

Вершкове масло – 50 грамів.

Сіль.

Олія.

Спосіб приготування:

Нам потрібно взяти один літр молока, нагріти до 100 градусів. Коли молоко закипіло, беремо термощуп і перевіряємо температуру молока, вона має бути 40 градусів. Коли молоко охололо, додаємо 100 грамів домашньої сметани, після цього додаємо один білок. Все гарно розмішуємо, лишаємо в теплому місці на 12 годин. Після цього відправляємо нашу гуслянку до холодильника, щоб зупинити процес бродіння. Для приготування батер чикен потрібно взяти 7 – 8 курячих гомілок, запекти в духовці. Перед цим потрібно посолити, полити олією та додати копчену паприку. Ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування соусу потрібно взяти дві фіолетові цибулі, порізати їх напівкільцями, взяти два середніх томати й також нарізати напівкільцями. Об’єднуємо томати та цибулю на пательні за допомогою олії, гарно все обсмажуємо. Беремо обсмажені томати з цибулею, перебиваємо в блендері, перетираємо на ситі, щоб шкірки від томатів лишились на ситі й була гарна та однорідна структура. В перетерту суміш на пательні додаємо 50 грамів вершкового масла і 200 грамів вже готової гуслянки, знімаємо з вогню, гарно все розмішуємо. Викладаємо гомілки, поливаємо соусом, робимо презентацію і насолоджуємось!

Дивіться нові випуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 щосуботи о 10:00 на СТБ!

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