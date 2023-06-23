«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 14 выпуске проект посетит победитель «МастерШеф. Профессионалы»-4 Артем Кабулахин

В 14 выпуске на кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит победитель 4 сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы» – Артем Кабулахин. Вместе с Евгением двое будут украинизировать известные блюда, одно из которых салат шуба. Не пропустите уже завтра, 24 июня, 14 выпуск кулинарного шоу в 10:10 на СТБ!

«Когда ты победил, я ходил еще в школу. Помню, смотрел «МастерШеф» и думал, как это классно. Есть такое шоу, где готовят. Теперь я здесь, как победитель 4 сезона «Профессионалов». А сегодня я принес тебе блюдо, которое является советской частью и ассоциацией с Новым годом. Хочется о советском забыть. Так что давай украинизировать шубу. Нужно снизить уровень майонеза и повысить уровень вкуса», — сообщит Артем.

«Ты знаешь мое отношение к этой еде… Так что воспринимаю это как вызов. Конечно, еда Советского союза должна оставаться в прошлом. Нам нужно постепенно от этого отходить. Процесс нелегок. Давай вдвоем разберем это блюдо и в ходе выпуска придумаем, как его переделать», — предложит шеф-повар.

Кроме того, Евгений и Артем сразятся за лидерство в способах нарезки. Неужели Клопотенко подготовил для Артема черный фартук? И сможет ли Кабулахин выиграть в викторине по определению победителей всех сезонов?

Чем сейчас занимается Артем Кабулахин? Как снимали проект «МастерШеф» в условиях полномасштабной войны? И какие планы у победителя на будущее — смотрите в 14 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 24 июня, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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Video: Что будет в 14 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 14 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 14 выпуске от 24.06.2023, и кто посетит шоу — в материале

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