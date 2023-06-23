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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 14 випуску на проєкт завітає переможець «МастерШеф. Професіонали»-4 Артем Кабулахін

23.06.2023

У 14 випуску на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає переможець 4 сезону шоу «МастерШеф. Професіонали»Артем Кабулахін. Разом із Євгеном двоє українізуватимуть відомі страви, одна з яких салат шуба. Не пропустіть вже завтра, 24 червня, 14 випуск кулінарного шоу о 10:10 на СТБ!

Що буде в 14 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Коли ти переміг, я ходив ще в школу. Пам’ятаю, дивився “МастерШеф” і думав, як це класно. Є таке шоу, де готують. Тепер я тут, як переможець 4 сезону “Професіоналів”. А сьогодні я приніс тобі страву, яка є радянською частиною і асоціацією з Новим роком. Хочеться про радянське забути. Тож давай українізувати шубу. Потрібно знизити рівень майонезу, і підвищити рівень смаку», — повідомить Артем. 

Що буде в 14 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Ти знаєш моє ставлення до цієї їжі… Тож сприймаю це як виклик. Звичайно, їжа Радянського союзу має залишатися в минулому. Нам потрібно поступово від цього відходити. Процес нелегкий. Тож давай вдвох розберемо цю страву і в ході випуску вигадаємо, як її переробити», — запропонує шеф-кухар.

Крім того, Євген і Артем позмагаються за лідерство в способах нарізки. Невже Клопотенко підготував для Артема чорний фартух? І чи зможе Кабулахін виграти у вікторині по визначенню переможців всіх сезонів?

Що буде в 14 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Чим зараз займається Артем Кабулахін? Як знімали проєкт «МастерШеф» в умовах повномасштабної війни? І які плани на майбутнє має переможець дивіться в 14 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 24 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.  

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Video: Що буде в 14 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 14 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 14 випуску від 24.06.2023, та хто завітає — у матеріалі

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