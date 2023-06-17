Хто переміг МастерШеф Професіонали-4: Артем Кабулахін

Хто став переможцем «МастерШеф. Професіонали»-4?

Суперфіналістами 4 сезону проєкту «МастерШеф. Професіонали» стали Артем Кабулахін, Антон Гільчук та Іван Іванчук. Трійка лідерів всі 17 попередніх епізодів мріяли почути ці слова та боялися наврочити. Розробляли своє фінальне меню потайки, аби не викликати заздрість кулінарних Богів, адже кухня «МастерШеф» — це храм української кулінарії. Та корона 4 сезону прикрасила голову лише одного. Хто став переможцем «МастерШеф. Професіонали»-4? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

«Наша фінальна промова вимагає пафосу, урочистості, говорити про чудо потрапляння до фіналу. Та цього сезону говорити про це не потрібною. Адже те, що цей сезон відбувся — і є справжнє диво без перебільшення. Ви випікали бісквіти попри ракетні обстріли, готували морозиво з квашеної капусти без світла, робили київські торти попри повітряні тривоги. Ви встигали ділитися з глядачами своїми рецептами до початку комендантської години. І головне, щосекунди пам’ятали, яку ціну платять наші воїни на фронті, аби у нас була змога займатися улюбленою справою на кухні МастерШеф», — додала Ольга Мартиновська.

Традиційно на фінал завітала 20-ка учасників сезону. А також найрідніші — родичі та друзі суперфіналістів. Останні настанови і… час пішов. За три години суперфіналісти подали закуску, основну страву і десерт.

Меню Антона:

цукерки UА зі смаком борщу і крем-сала;

куряче стегно з галантином, рапанів та білих грибів і банош;

перше молоко: крем-брюле і цукерка з сироватки.

Меню Івана або сет «Червона рута»:

мисливська курка в трьох текстурах;

оленина з ялівцем та розмарином, соусом з підкопченого чорного шоколаду;

квітка — інтерпретація павлової з калиною і лічі та водою з бергамоту.

Меню Артема з трьома кліматичними зонами України:

ліс — серце оленя з білими грибами з глазур’ю сиропа бузини;

море — чорноморський калкан з топінамбуром, мідіями і волоським горіхом;

степ — тарталетка з гречаного борошна, желе обліпихи, айви, праліне з мака і соняшника.

І нарешті, після довгої дегустації, бурхливого обговорення, судді оголосили переможця! Вибір був доволі складним, судді розібрали страви і концепції на атоми.

Хто став переможцем «МастерШеф. Професіонали»-4?

Перемогу у 4 сезоні проєкту «МастерШеф. Професіонали» здобув Артем Кабулахін!

«Я не очікував. Це квінтесенція всх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці. Щоб не було, ми встаємо і йдемо далі», — прокоментував Артем свою перемогу.

«Сьогодні переміг Артем, а завтра переможе Україна», — підсумували судді проєкту.

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