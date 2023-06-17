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Кто стал победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4?

17.06.2023

Суперфиналистами 4 сезона проекта «МастерШеф. Профессионалы» стали Артем Кабулахин, Антон Гильчук и Иван Иванчук. Тройка лидеров все 17 предыдущих эпизодов мечтали услышать эти слова и боялись сглазить. Разрабатывали свое финальное меню тайком, чтобы не вызвать зависть кулинарных Богов, ведь кухня «МастерШеф» — это храм украинской кулинарии. Корона 4 сезона украсила голову только одного. Кто стал победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4? Узнайте в материале STB.UA.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

«Наша финальная речь требует пафоса, торжества, говорить о чуде попадания в финал. Но в этом сезоне говорить об этом не нужно. Ведь то, что этот сезон свершился — и есть настоящее чудо без преувеличения. Вы выпекали бисквиты, несмотря на ракетные обстрелы, готовили мороженое из квашеной капусты без света, делали киевские торты, несмотря на воздушные тревоги. Вы успевали делиться со зрителями своими рецептами до начала комендантского часа. И главное, каждую секунду помнили, какую цену платят наши воины на фронте, чтобы у нас была возможность заниматься любимым делом на кухне МастерШеф», — добавила Ольга Мартыновская.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Традиционно финал посетила 20-ка участников сезона. А также самые родные – родственники и друзья суперфиналистов. Последние наставления и… время пошло. Через три часа суперфиналисты подали закуску, основное блюдо и десерт.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Меню Антона:

  • конфеты UА со вкусом борща и крем-сала;
  • куриное бедро с галантином, рапанами и белыми грибами и баношем;
  • первое молоко: крем-брюле и конфета из сыворотки.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Меню Ивана или сет «Червона рута»:

  • охотничья курица в трех текстурах;
  • оленина с можжевельником и розмарином, соусом из подкопченного черного шоколада;
  • цветок — интерпретация павловой с калиной и личи и водой из бергамота.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Меню Артема с тремя климатическими зонами Украины:

  • лес – сердце оленя с белыми грибами с глазурью сиропа бузины;
  • море – черноморский калкан с топинамбуром, мидиями и грецким орехом;
  • степь — тарталетка из гречневой муки, облепиховое желе, айвы, пралине из мака и подсолнечника.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

И, наконец, после долгой дегустации, бурного обсуждения, судьи объявили победителя! Выбор был сложным, судьи разобрали блюда и концепции на атомы.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

Кто стал победителем «МастерШеф. Профессионалы»-4?

Победу в 4 сезоне проекта «МастерШеф. Профессионалы» одержал Артём Кабулахин!

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

«Я не ожидал. Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне на протяжении всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, каковы мы, украинцы! Чтобы не было, мы встаем и идем дальше», — прокомментировал Артем свою победу.

Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин Кто выиграл МастерШеф Профессионалы-4: Артем Кабулахин

«Сегодня победил Артём, а завтра победит Украина», — подытожили судьи проекта! 

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